AGENDA
SORTIDES
‘FLORA EXÒTICA A ANDORRA’
Us convidem a participar en una sortida de caràcter divulgatiu a Sant Julià de Lòria. Passejarem pel poble i voltants per observar alguns exemples de flora al·lòctona que es desenvolupa pel seu compte en diferents entorns de la parròquia i comentarem els aspectes i la problemàtica associada. Hora: de 9.30 a 13 h. Sant Julià de Lòria.
VISITES
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
El fotògraf francès Pascal Maitre documenta històries complexes, oferint-nos una visió impactant per commoure’ns i convidar-nos a actuar. Hora: 12 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
MÚSICA
TRIO BABOONS-SWING D’EUROPA I DE MÉS ENLLÀ
Trio Baboons és una formació de guitarra, violí, contrabaix i veus que desgrana amb ironia i elegància un repertori de swing europeu. Hora: 12 h. Església parroquial. Ordino.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM...! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
