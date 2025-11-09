CARTELLERA
A pesar de ti
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c
CINEMES ILLA CARLEMANY
Predator Badlands 12.15** 15.15** 17.30** 19.45**
Siempre es invierno 15.45 18.00
Super-Charlie 11.30*** 15.30*** 17.15***
Bugonia 15.45 18.15 20.45
Chainsaw Man 12.00** 19.45** 21.45**
A pesar de ti 17.30
The Black Phone 2 19.00 21.30
Springteen 19.45
Los tigres 17.30
La casa de muñecas de Gabby 11.45 15.45
Una batalla tras otra 20.15
La Cena 15.30
CINEMES GUIU
Black Phone 2 17.00 19.15
Un simple accidente 19.30
La cena 17.15