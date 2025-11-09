CARTELLERA

A pesar de ti

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Predator Badlands 12.15** 15.15** 17.30** 19.45**

Siempre es invierno 15.45 18.00

Super-Charlie 11.30*** 15.30*** 17.15***

Bugonia 15.45 18.15 20.45

Chainsaw Man 12.00** 19.45** 21.45**

A pesar de ti 17.30

The Black Phone 2 19.00 21.30

Springteen 19.45

Los tigres 17.30

La casa de muñecas de Gabby 11.45 15.45

Una batalla tras otra 20.15

La Cena 15.30

CINEMES GUIU

Black Phone 2 17.00 19.15

Un simple accidente 19.30

La cena 17.15  

