TELEVISIÓ
Un clàssic del suspens
Netflix adapta a minisèrie la novel·la d’Agatha Christie ‘El misteri de les set esferes’. L’elenc compta amb Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter i Martin Freeman
Agatha Christie: Las siete esferas ja té data d’estrena a Netflix. Amb un tràiler trepidant, la plataforma ha anunciat que la sèrie protagonitzada per Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter i Martin Freeman, acompanyats per altres actors de renom, estarà disponible per a tots els usuaris a partir del dijous 15 de gener de 2026.
Ambientada a Anglaterra el 1925, aquesta ficció pren com a punt de partida una festa. Tot sembla anar sobre rodes, però una broma acaba amb un resultat inesperat: una mort. Així comença la minisèrie de tres episodis, basada en el llibre publicat el 1929 amb el títol The Seven Dials Mistery (El misteri de les set esferes).
McKenna-Bruce es posa a la pell de Lady Eileen “Bundle” Brent, mentre que Helena Bonham Carter ho fa com a Lady Caterham i Martin Freeman com a Battle. Completen el repartiment intèrprets com Corey Mylchreest (Gerry Wade), Ed Bluemel (Jimmy Thesinger) i Nabhaan Rizwan (Ronnie Devereux).
En una luxosa festa en una casa de camp, una broma sembla haver sortit terriblement —i mortalment— malament. La tasca de resoldre el misteri recaurà en la menys esperada de les detectius: la inquisitiva Lady Brent, qui haurà d’esbrinar una esgarrifosa conspiració que canviarà la seva vida i posarà al descobert els secrets més foscos de l’alta societat anglesa.
Pel que fa a la fitxa tècnica, la sèrie està escrita per Chris Chibnall, qui també exerceix de productor executiu a través de la seva companyia Imaginary Friends. La producció executiva corre a càrrec també de Suzanne Mackie, mitjançant Orchid Pictures, i de Chris Sussman (Good Omens). Chris Sweeney dirigeix la sèrie i participa igualment com a productor executiu. James Prichard, Andy Stebbing i Joanna Crow completen l’equip de producció.