HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs el cor a flor de pell, i quin erràtic cor és aquest! També saltaràs d'una cosa a l'altra i treballaràs per resoldre problemes en cadascuna. El perill és que et quedis atrapat en l'aspecte mental de les coses. Assegureu-vos de considerar també el vostre cor. L'aspecte en joc avui et recorda la importància de les teves emocions.
Taure
Avui, sentiràs els temes relacionats amb la llar més com una feina que com un plaer. Intenta no sentir-los així. La teva actitud davant de la situació és tot. Enfronta cada tasca amb la idea que ho fas per a tu mateix/a i per als teus éssers estimats. L'enfocament d'aquest dia t'ajudarà com a recordatori que no hi ha cap mena de tasca dolenta quan es tracta de casa.
Bessons
Els temes relacionats amb la situació financera a casa teva possiblement seran molt importants en aquest dia. Les preocupacions sobre allò que realment és valuós i allò que no ho és t'envoltaran a tu, la teva família o els que viuen amb tu. Pensa en el que els diners significa per a tu ja que sempre vols tenir més.
Cranc
Et sentiràs com si hi hagués moments on només volguessis rendir-te. No et desesperis. Estàs a punt d'un nou cicle de la teva vida i les coses semblaran una mica fosques en aquest moment. És la naturalesa d'aquest tipus de coses, i no hi ha bàsicament res al voltant d'això.
Lleó
Els costats masculins i femenins del teu ésser possiblement avui es portin força bé. Hi ha un bon equilibri de recepció versus energia activa dins teu que t'ajudarà a treure el millor de cada situació. L?orientació d?aquest dia emfatitza l?harmonia interna. Presta una atenció extra a la teva naturalesa espiritual i als teus objectius respecte a aprenentatges superiors.
Verge
Avui us trobareu reflexionant profundament a causa de l'energia astral en funcionament. Gran part del temps podràs millorar dramàticament l'eficiència del que sigui que estiguis realitzant simplement asseient-te i pensant abans de aixecar un dit. Moltes de les respostes que busques la trobaràs dins en oposició a allò extern.
Balança
Avui les situacions romàntiques es manifestaran i et demanaran que aprofundeixis en el profund del teu ésser més del que sols fer-ho. L'energia astral d'avui us demanarà que obris als altres. Les societats són l'enfocament d'aquest dia, i t'has d'assegurar que faràs les coses amb l'ajuda dels altres en comptes d'encarregar-te tot sola.
Escorpí
Avui les teves emocions seran la preocupació del dia i sentiràs força egocentrisme gràcies a l'enfocament del dia. No et sentis malament per prendre't el temps per atendre les teves pròpies necessitats. Demanar ajuda dels altres per resoldre els teus temes interiors seria molt útil.
Sagitari
Hi ha un sentiment càlid i confortant en aquest dia que farà que les coses flueixin molt més fàcilment del normal. Les relacions amb el sexe oposat milloren en general i descobriràs que els teus esforços en un projecte ajudaran que comenci a funcionar. L?energia celestial d'avui augmenta la cooperació i el respecte entre els sexes.
Capricornio
La teva naturalesa creativa és especialment forta avui i els temes referents a valors entraran en joc. Identifica aquestes coses de la teva vida que et fan realment feliç i que no et costen res. Fes-te atenció extra a la bellesa que t'envolta.
Aquari
Les relacions amb els altres us resultaran difícils avui. S'encendran emocions i descobriràs que les opinions fortes estan en conflicte amb les emocions fortes. Els temes que tinguen a veure amb valors i recursos compartits seran els focus principals del dia.
Peixos
Sense importar quant gaudeixes la frivolitat i el romanç, avui trobaràs que això entorpeix les coses. Podria ser que sents possessivitat cap a un ésser estimat, o potser et sents sufocat/a. Més que probable, et trobes en una situació en què una persona necessita més llibertat. La tensió podria créixer avui a causa de la poderosa configuració planetària.