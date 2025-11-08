CARTELLERA

A pesar de ti

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c


Redacció





CINEMES ILLA CARLEMANY

Predator Badlands 12.15** 15.30** 17.45** 20.00** 22.15**

Siempre es invierno 15.45 18.00

Super-Charlie 11.30*** 15.45*** 17.30***

Bugonia 16.15 19.00 21.30

Chainsaw Man 12.00** 20.00** 22.00**

A pesar de ti 17.45

The Black Phone 2 19.15 21.45

Springteen 19.00

Los tigres 21.30

La casa de muñecas de Gabby 11.45 16.00

Una batalla tras otra 20.15

La Cena 16.30

CINEMES GUIU

Black Phone 2 20.00

Los domingos 18.15

Vaiana 2 18.00

