AGENDA
CONFERÈNCIES
‘COM AFRONTAR LA MATERNITAT MIGRANT’
Pensat per a mares que crien soles, sense xarxa de suport, especialment migrants. Amb la Maca, psicòloga i terapeuta de Gestalt. Hora: 10 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
VERMUT I ART KIDS
Els petits s’endinsen en una classe creativa pensada per explorar, jugar i expressar-se amb art. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
‘LA GATA QUE VOLIA CANVIAR LA HISTÒRIA’. FESTIVAL DE TITELLES
Espectacle de la companyia Thomas Noone. L’obra és sense text i combina dansa i titelles. Hora: 17 h. Sala de festes. Encamp.
MÚSICA
CONCERT DE JORDI CLARET I VISITA GUIADA
Concert de la 4a col·laboració entre la Fundació ONCA i l’àrea de Museus i Monuments per apropar l’art romànic i la música clàssica als ciutadans. Hora: 11.30 h. Església de Sant Climent de Pal. La Massana.
FLOWING REEDS
Flowing Reeds és un duo d’acordió portuguès format per Sérgio Gladkyy i Maxim Nedobezhkin. Hora: 17 h. Església de Sant Serni. Canillo.
‘ECSTATIC JOURNEY’
Concert de Kuyay Santosha, mentre gaudim d’un cacau cerimonial càlid i reconfortant, continuarem amb una sessió d’ecstatic dance facilitada per INAD & La Uaxa. Hora: 17 h. Cal Paleta. Escaldes-Engordany.
CHRIS AGUILAR
L’artista convidat és Chris Aguilar, una veu que combina força, sensibilitat i carisma en cada cançó. Una nova proposta del cicle de concerts impulsat per Ràdio 24 Andorra i FNAC Pyrénées. Hora: 18 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
A LA LLUM DE PETER PLANYAVSKY
Amb obres de Peter Planyavsky i Guy Bovet. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.