TELEVISIÓ
Crítica implacable
Els mitjans dels EUA destrossen ‘Todas las de la ley’, la sèrie de Ryan Murphy protagonitzada per estrelles com Kim Kardashian, Glenn Close o Naomi Watts.
Costa trobar alguna ressenya positiva entre les moltíssimes que s’han publicat sobre Todas las de la ley, la sèrie de Disney+ creada per Ryan Murphy i protagonitzada per actrius de prestigi internacional com Naomi Watts, Niecy Nash, Glenn Close, Sarah Paulson i Teyana Taylor. El repartiment principal inclou un sisè nom, el de la conegudíssima celebrity Kim Kardashian.
Malgrat aquest desplegament, Todas las de la ley està tenint una pèssima reputació entre la crítica nord-americana. Estrenat el 6 de novembre passat, el drama judicial acumula una llista de titulars negatius entre els principals mitjans de comunicació i només compta amb un 6% d’aprovació al web especialitzat Rotten Tomatoes.
“Com totes les pujades de sucre, aquesta també baixa ràpid i et quedes amb mal de panxa”, assenyalen des de Variety. Per a USA Today, la nova sèrie és “un espectacle vergonyosament terrible amb guions pitjors que els que escopia ChatGPT fa dos anys, i interpretacions més lamentables que les del teu festival nadalenc local”. A Collider destaquen que els diàlegs són “maldestres i massa explicatius, i els moments que pretenen ser enginyosos resulten grollers”.
Les dots interpretatives de Kardashian també han estat posades en dubte. “És una protagonista adequadament encartronada per a aquest drama buit”, assenyala The Hollywood Reporter. A The Wrap suggereixen que “podria ser la pitjor sèrie de Ryan Murphy fins avui”.
Les opinions dels mitjans britànics són semblants. The Telegraph, The Guardian i The Times han estat especialment durs amb Todas las de la ley, fins al punt que aquest darrer rotatiu considera que podríem estar davant “el pitjor drama televisiu de la història”.