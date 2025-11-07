HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els valors i recursos dels altres avui seran l'enfocament del dia, i descobriràs que necessites fer negociacions amb les persones amb qui comparteixes aquests recursos. Hi ha un tipus de sentiment gentil i generós a causa de la configuració celestial favorable que us ajudarà en totes les relacions amb els altres.
Taure
Les coses podrien tornar-se més intenses durant les properes tres setmanes a causa del canvi planetari que té lloc avui. Per a tu, aquest canvi podria tenir un profund efecte al teu escenari laboral i en la manera com et condueixes diàriament. Podràs descobrir que durant aquesta etapa adoptes un to més emocional.
Bessons
Les qüestions familiars tendeixen a intensificar-se en aquests moments, i seguiran així durant les properes tres setmanes. Aquesta intensitat emocional és el resultat d‟un gran canvi planetari que té lloc avui.
Cranc
Avui els cossos astrals inicien un canvi i les energies en joc t'estan demanant més intensitat i bellesa. Podries realçar el teu aspecte físic i la manera com et projectes al món exterior. També podràs notar que en aquest moment et sents més sensible.
Lleó
Avui es produeix un canvi planetari significatiu que afectarà l'atmosfera general de les coses durant les properes tres setmanes. Mentre es produeix aquest canvi en l'alineació celestial, l'energia astral et demanarà que miris més en profunditat el teu costat espiritual i potser t'encoratgi a introduir transformacions en aquest aspecte de la teva vida.
Verge
Avui es produeix un canvi significatiu a l'alineació planetària. El moviment cap a un signe fix indica un període en què les relacions, en particular les romàntiques, podrien tornar-se més intenses i obstinades. També podries notar que el teu regne de secrets, més espiritual i profund, igual que els teus somnis, rebran un toc de bellesa i creativitat gràcies a aquest moviment de planetes.
Balança
Avui marca el primer dia un canvi significatiu del clima astrològic. Durant les properes tres setmanes els planetes s'alineen per afegir més intensitat a l'atmosfera en general. Per a tu, aquest trànsit colpeja amb més força a l'àrea de les relacions properes. Podries adoptar un enfocament molt més emocional cap a aquest aspecte de la teva vida.
Escorpí
No et sorprenguis si la comunicació amb els altres es torna més intensa que de costum durant les properes dues setmanes. Aquesta intensitat és perquè avui es produeix un gran canvi planetari que farà que tots estiguin més emotius en general.
Sagitari
Va arribar el moment de concentrar-te una mica més als teus amics. Presta especial atenció a aquells amb qui et relaciones a un nivell més intel·lectual. Amb qui vas cursar matèries a la universitat? Amb qui vas a l'església? Aquestes són les relacions que has de tractar amb més cura. Avui marca el començament d?un trànsit de diverses setmanes.
Capricornio
Les oportunitats abunden quan et compromets amb els altres en projectes i aventures. Avui no us faltaran emocions, només heu de saber on trobar-les. Si t'acostes a la situació amb l'actitud que algú necessita entretenir-te, mai no tindràs satisfacció.
Aquari
De cop tindràs molta més receptivitat a l'energia dels altres. Aparentment les teves accions no estaran gaire enfocades, però acabaran sent molt més dirigides a l'interior. Descobriràs que les teves emocions estaran molt més estables i compromeses que l'usual.
Peixos
Durant les quatre setmanes següents el romanç jugarà una part important a la teva vida i notaràs que les accions d'avui establiran un precedent important que t'enfortirà.