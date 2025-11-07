AGENDA
Entrevista literària a Gisela Pou
CURSOS I TALLERS
‘SIMFONIA CEL·LULAR PER EMPORTAR’
Una experiència per imprimir la teva nova freqüència, alinear el teu camp energètic i activar el benestar intern. Hora: de 19 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLIBRES
ENTREVISTA LITERÀRIA A GISELA POU
Un any més, acollim el cicle d’entrevistes a dos autors en llengua catalana de reconeguda trajectòria. L’entrevista serà a càrrec del periodista cultural Arnau Colominas. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, presenta el seu últim projecte fotogràfic on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.