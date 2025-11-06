HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En les properes tres setmanes, les coses es podrien tornar més emotives i sensibles gràcies al canvi planetari que té lloc avui. L'energia celestial en joc tendeix a fer que la gent reaccioni per res. En el teu cas, aquest canvi en general porta una major atenció cap a l'aspecte professional i la manera com et desenvolupes a la societat.
Taure
Avui és un gran dia per plantar les llavors del futur – literalment i també figurativament. Planta unes boniques floretes a la finestra de la cuina. Alhora que les ajudes a créixer, assegura't que també estàs enfocant la teva atenció en el teu creixement interior.
Bessons
L'energia astral t'està convidant a fer un nou compromís amb la teva vida professional o privada. De fet, l'alineació planetària està establint un nou to afectiu. Se t'està demanant que analitzis la teva posició afectiva, i que facis un pla per al futur que involucri el teu desig per la satisfacció creativa a la teva feina.
Cranc
L'actual alineació astral us està demanant que elimineu la vostra pell afectiva per deixar lloc a noves i positives energies. Aquest esdeveniment astral et permetrà concentrar-te en les teves relacions i en la manera com t'ajuntes amb els altres. Les teves relacions íntimes seran una peça important d'aquest intent.
Lleó
Hi ha una gran intensitat afectiva en aquest dia i és un resultat de la poderosa alineació celestial. Aquest esdeveniment planetari t'insta que consideris enfocar de tornada la teva atenció al teu espai per a la comunicació i en la manera com comparteixes els pensaments amb altres.
Verge
La configuració celestial d'avui t'està demanant que et concentris a la teva salut ia la teva rutina diària. Aquest és un bon dia per començar un nou i bon hàbit relacionat amb la teva dieta, o potser amb la teva rutina del gimnàs. La intensitat afectiva del dia també afegeix una mica de drama a gairebé tota situació que se't creua.
Balança
Avui l'energia astral arriba a una nova perspectiva des d'aquí a la Terra. L'aspecte en joc t'està demanant que posis un gran èmfasi en la teva aparença personal i en la manera com et projectes al món exterior. Descobriràs que els teus somnis són més vívids del normal, i en tot el que fas hi ha més intensitat emocional.
Escorpí
L'aspecte en joc d'avui us demana que renoveu el vostre compromís amb la vostra espiritualitat. L'energia celestial t'il·lumina aquesta àrea de la teva vida. Potser tindràs inspiració per visitar una església de grans vitralls de colors, un bosc bonic o un altre lloc espiritual, i absorbir tota l'energia.
Sagitari
L'aspecte en joc d'avui t'està demanant que tornis a enfocar la teva atenció al teu costat romàntic ia la teva naturalesa creativa. Trobaràs que aquest dia està carregat d'una gran quantitat d'intensitat afectiva que has d'utilitzar a consciència per a la teva conveniència.
Capricornio
Avui es produeix un canvi significatiu al clima planetari del dia. Durant les properes dues setmanes l'energia astral en joc estarà projectant un sentiment de sensibilitat emocional intensa. En el teu cas, això tendeix a copejar amb més força en el teu sentit dels valors. Podràs descobrir que sents la necessitat de fer una transformació conscient en aquest aspecte de la teva vida. No tinguis por del canvi.
Aquari
Avui es produeix un canvi significatiu al clima astrològic del dia. Durant aquest trànsit, que durarà al voltant de tres setmanes, notaràs que temes relacionats amb l'amor i el romanç prenen més intensitat que de costum. En el teu cas en particular, podries notar que estàs travessant una lleu transformació durant aquesta època pel que fa a les relacions.
Peixos
Avui es produeix un gran canvi en el clima astrològic general del dia que afectarà tothom durant les properes tres setmanes. En línies generals, aquest canvi podria fer-te sentir emocions més intenses i podria fer-te anar als extrems a molts nivells. Aquest canvi en la configuració celestial afectarà en gran mesura les teves relacions romàntiques. Va arribar el moment de sentir-les a un nivell més profund.