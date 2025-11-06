TELEVISIÓ
Història renovada
Netflix confirma que la comèdia romàntica ‘Nadie quiere esto’ tindrà tercera temporada. Els protagonistes ho han anunciat mitjançant un vídeo a les xarxes.
La comèdia romàntica Nadie quiere esto ha estat renovada per a una tercera temporada a Netflix, tal com va anunciar ahir la plataforma a les xarxes socials.
La notícia es va donar a conèixer a través d’un vídeo publicat a X (abans Twitter), en què la protagonista de la sèrie, Kristen Bell, apareix trucant per videoconferència als seus companys de repartiment –entre els quals Adam Brody– per comunicar-los personalment que la sèrie tornarà amb nous episodis. Les seves reaccions, plenes d’humor i sorpresa, han entusiasmat els seguidors, consolidant l’expectació per aquesta nova etapa.
La renovació arriba només dues setmanes després de l’estrena de la segona temporada d’aquest projecte, vagament inspirat en la vida de la seva creadora, Erin Foster, coneguda per la seva feina com a guionista i productora en sèries de tall satíric sobre les relacions contemporànies.
La història segueix Joanne (Bell), una dona agnòstica que presenta un programa radiofònic sobre sexe i cites, que s’enamora de Noah (Brody), un rabí. La sèrie combina tocs de comèdia romàntica clàssica amb diàlegs intel·ligents i reflexions sobre la fe, la compatibilitat i la vida moderna.
La segona temporada va aprofundir en els reptes de la convivència i les diferències culturals i espirituals entre tots dos. També va comptar amb cameos destacats, com el de Leighton Meester (Gossip Girl), esposa de Brody a la vida real, i Seth Rogen, que va interpretar un altre rabí en clau còmica.
Encara no s’ha anunciat la data d’estrena de la tercera temporada, però, segons mitjans especialitzats, la producció començarà a principi del 2026. Netflix ha elogiat la sèrie pel to fresc i el carisma del repartiment.