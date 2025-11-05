TELEVISIÓ
‘Scrubs’: retorn a punt
La cadena ABC confirma l’estrena del ‘revival’ per al 25 de febrer als EUA. L’arribada a Europa, amb data pendent de confirmar, serà a través de Disney+.
El retorn de Scrubs ja té data confirmada. La cadena ABC ha anunciat que el revival de la mítica sèrie s’estrenarà dimecres 25 de febrer del 2026, amb la intenció de reunir el repartiment original –Zach Braff, Donald Faison i Sarah Chalke– per mostrar com han canviat les seves vides. Les noves entregues també es podran veure en estríming als Estats Units a través de la plataforma Hulu.
El compte oficial de la sèrie a les xarxes ha estat l’encarregat de compartir la notícia. De moment, però, encara no s’han detallat els plans de distribució internacional de la ficció, però és més que probable que els espectadors d’Andorra puguin veure la nova producció a Disney+, que ja allotja les nou temporades originals després de la incorporació del hub Hulu ara fa un mes.
El revival compta amb Judy Reyes i John C. McGinley, a més dels ja esmentats Braff, Faison i Chalke. També hi tornen Robert Maschio i Phill Lewis, de nou en els papers de Todd i Hooch. A més, s’hi afegeixen nous rostres, com ara Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi i Amanda Morrow.
La sèrie té com a showrunner i productora executiva Aseem Batra, mentre que Bill Lawrence, creador de la proposta original, participa com a productor a través de la seva empresa Doozer. En canvi, Tim Hobert, que també havia treballat a la primera sèrie, ha decidit no continuar en el projecte per “diferències creatives”, tot i haver coescrit el primer episodi.
Segons la sinopsi oficial revelada per ABC, la trama se centrarà en l’amistat entre JD i Turk, que es retroben en el programa de cirurgia després de molts anys. La medicina ha canviat, els interns, també, però els seus vincles han resistit el pas dels anys. Els nous i antics personatges navegaran per l’hospital Sacred Heart entre rialles, emocions i algunes sorpreses.