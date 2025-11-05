HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tens l'oportunitat de desfer-te de la càrrega afectiva del passat. Decideix el que vols convidar a la teva vida, a les teves relacions ia casa teva, i fes-li un lloc! Per a tu, l'energia astral d'avui et demana que et concentris a l'entorn on vius, i et suggereix que renoves el teu compromís amb la família en general.
Taure
Avui serà un dia particularment creatiu. Les energies astrals intensifiquen la creació de tota mena. Aquest seria el moment ideal per escriure, pintar, produir un film o enregistrar-se en un curs de teatre. Ja estàs predisposat/da, ja que et vénen aquest tipus de talents.
Bessons
Tenir el teu signe significa que la creació serà el teu camí a la vida. Però això també vol dir que has de manejar algunes de les teves pors, principalment la por que als altres no els agradin les teves creacions. L'actual configuració astral us ajudarà a presumir qui ets. No hi ha res de dolent a "pavonejar-se amb el que un té." I avui és el dia ideal per fer-ho!
Cranc
Un nou aspecte començarà a nodrir-te avui i ho continuarà fent durant tot el mes. Aquest serà un període de gestació. Millor utilitzes la teva energia quan dónes les bases per a nous projectes, noves relacions, potser per a un jo totalment nou. S'està fent una metamorfosi; aquest mes s'acaben d'afegir-ne els detalls.
Lleó
Avui els cossos astrals ingressen a una configuració nova. Es veurà facilitat el flux de comunicació entre grups, tant a la llar com a la feina. Ja que ets especialment sensible amb les necessitats d'altres persones, més que mai no oferiràs la teva ajuda durant les properes setmanes. Però vés amb compte de no exigir-te.
Verge
La teva necessitat d'estar sol ha augmentat tremendament. Fins i tot potser ho has interpretat com un tipus de depressió lleu; no ho és. Tens motius per satisfer aquesta necessitat de qualsevol manera que puguis. L'energia astral, però, fa que aquests sentiments siguin gairebé paradoxals. Almenys tindràs més obertura per parlar sobre el teu anhel de solitud amb altres persones.
Balança
A present, les energies planetàries indiquen que una modificació en la conducta i una comunicació millorada encara han d'arribar. Sentiràs obligació a revisar els teus futurs projectes una vegada més perquè puguis verificar si són possibles o no. No dubtis a discutir els teus projectes amb altres persones.
Escorpí
Si has pensat a donar més cura a la teva aparença, avui és el dia per començar a fer-ho. L'energia dels cossos celestials et podria incitar que deixis de ser tan conservador/a. Sense deixar-te caure a les xarxes i convertir-te en una víctima de la moda o intentar semblar una model, no estàs d'acord que és el moment de comprar una mica de roba i de provar nous looks?
Sagitari
Les setmanes passades poden haver estat difícils. La tensió, irritabilitat i demores interminables han caracteritzat les operacions humanes en la seva totalitat, però especialment en relació amb el treball. Per a la teva sort, l'alleujament arriba en forma d'alineació celestial beneficiant la teva reputació, carrera i èxits.
Capricornio
L'energia astral d'avui et demana que et desfacis dels hàbits vells i facis lloc per als nous. Fes una llista que t'ajudi a decidir quines són les conductes que ja no necessites. Veureu que les accions d'avui establiran un to totalment nou. Els teus somnis aquesta nit seran molt més vívids del normal, i hauries de tenir un diari íntim a prop del teu llit per registrar els esdeveniments de la nit.
Aquari
Tot i que les influències planetàries d'avui són imperceptibles al nostre sentit de la vista, de ben segur són presents a les nostres emocions. Utilitza la teva intuïció per sintonitzar aquestes poderoses energies. L'aspecte en joc t'està demanant que redefines el teu concepte de possessions i recursos.
Peixos
Renova el teu compromís amb els teus amics, i amb les persones que comparteixes algun tipus de llaç a nivell intel·lectual. L?esdeveniment astral d?avui estableix un nou to afectiu. L'energia en joc et demana que prestis molta atenció als teus somnis, i que facis cas als missatges que porten amb si. Tracta de buscar una llar afectiva per a tu dins un grup.