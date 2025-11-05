AGENDA
Jo Tarzan
FESTIVALS
‘JO TARZAN’
Ànima, 23è Festival de titelles d’Andorra. Una adaptació de la novel·la clàssica d’Edgar Rice Burroughs que ens convida a reflexionar sobre el fet de sentir-se diferent. Hora: 11 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘VIURE CONSCIENT I SENTIR PLENAMENT ELS TEUS OBJECTIUS’
Una trobada per connectar amb el teu propòsit i aprendre a viure des de la consciència i la plenitud. Amb Patrícia i Fiona, de l’associació @acomviu. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘SOM..! QUI SOM?’
Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’art, ens presenta el seu últim projecte fotogràfic, on explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana.