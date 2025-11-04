HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La configuració planetària d'avui diu que botaràs la rutina de la teva vida diària, però possiblement només perquè el teu cotxe no arrenqui! La teva primera reacció serà maleir qui creguis que en té la culpa. Però això no ajudarà - tot al contrari. Per tant fa un pas enrere i posa tot en perspectiva. És molt problema si, per una vegada a la vida, arribes tard a la feina?
Taure
La configuració astral d'avui possiblement creï alguns desequilibris en la teva interacció amb les persones. Si no tens cura, hi podria haver malentesos o discussions amb familiars. Avui intenta tenir més paciència i comprensió amb les preocupacions alienes. Si avui obris el teu cor i et permets més empatia, fins i tot podries ajudar algú. Però això no passarà si estàs massa atrapat/da en preocupacions egoistes.
Bessons
En general intentes obrir-te i confiar en les persones, i no ets bo per mantenir-te lluny i estar a la defensiva. Avui podries descobrir que necessites ser més reservat perquè els que t'envolten podrien estar més agressius o molestos que de costum. L'alineació planetària està creant alguns canvis forts a l'estat d'ànim de les persones i als seus desitjos de culpar-ne d'altres pels seus problemes. Fes-te de banda si veus el teu camí sembrat de crítiques!
Cranc
Hi ha una part de tu a qui agrada estudiar a les persones, observant com llueixen i interactuen. Avui l'energia astral en joc crea un dia interessant per observar les persones. Si per exemple t'asseus en un passeig de compres observaràs escenes estranyes que transcorren davant dels teus ulls. Si us agrada escriure, anotar algunes idees podria servir d'inspiració per armar un personatge o conte curt.
Lleó
Avui podria ser un dia estrany a la teva comunicació amb els altres. Podria haver-hi converses estranyes durant les quals es revela informació interessant. L'alineació planetària està posant èmfasi en converses i interaccions fora del comú. Aquests moments podrien resultar força entretinguts. Para atenció al que es digui. Podries escoltar una sucosa xafarderia o descobrir un secret que s'ha mantingut ocult.
Verge
T'agrada comunicar-te de manera directa, posant totes les cartes sobre la taula. Desconfies dels qui dubten o es guarden informació. Avui, però, podries trobar-te amb gent la manera de comunicar-te et disgusti. La influència astral podria crear potencialment alguns trastorns menors mentre tractes amb ells. Tracta de no prendre les arrencades de personalitat alienes de manera personal. No permeteu que els que semblen ser els vostres errors us afectin!
Balança
Donat l'aspecte en joc en aquest moment, l'energia del dia podria ser una mica intensa i movedissa. Això vol dir que desitjaràs ser molt amable en la teva interacció amb les altres persones. Els clients podrien perdre la paciència amb els venedors i causar problemes. La cambrera podria estar de pèssim humor. No prenguis aquest comportament agressiu de manera personal. Es deu a certa energia planetària pesada.
Escorpí
Avui podràs envoltar-te de gent, però podries sorprendre't amb algunes coses que et passin. Si vas a un espectacle públic com un cinema, un recital o un ball, algunes persones al teu voltant podrien comportar-se de manera estranya. Amb l'aspecte en joc en aquest moment, les energies de la gent estan una mica alterades. Allunya't de qui t'inspiri desconfiança perquè les activitats delictives podrien augmentar.
Sagitari
La configuració celestial d'avui crea algunes interaccions amb la gent potencialment estranyes. Si vas sortir de compres, podries trobar-te amb un estrany que sigui divertit o surti del comú. Si ets a casa, podries rebre una trucada d'un amic que està en un estat d'ànim una mica estrany a causa d'una caiguda emocional profunda. Observa'ls com si fossin els esdeveniments d'una pel·lícula que transcorren al teu voltant.
Capricornio
L'alineació planetària actual diu que avui podries sentir-te una cosa irritable amb les teves relacions. La teva parella podria dir alguna cosa que et molesti i el teu disgust podria engrandir-se si no tens cura. O podria molestar-te una cosa que facin els teus fills, si és que en tens. T'has d'adonar que els teus éssers estimats no són l'enemic. I no han d'estar sempre complaent-te!
Aquari
L'energia astral en joc avui està creant algunes interaccions estranyes amb els altres. Potser els teus familiars estiguin plens d'energia mentre tu només vols fer una migdiada i descansar. Podries sentir-te una mica fora d'ona, sense poder connectar-te amb ells al mateix nivell. Això no t'hauria de crear cap problema. Simplement no t'obliguis a fer activitats que no tens ganes de fer. I si no et sents amb energia per a alguna cosa, dorm!
Peixos
Donada la configuració planetària d'avui, necessitareu controlar-ho tot dues vegades - especialment allò que normalment fas en pilot automàtic. És un d'aquells dies que tanquem la porta i deixem les claus endins, o ens oblidem de signar el xec, o perdem l'autobús, etc. La teva ment estarà distreta ja que anirà en un altre lloc. Potser estàs pensant en el teu futur. O pot ser que t'estiguis enamorant?