II Jornades sobre accessibilitat universal d'Andorra

LA PROPOSTA DEL DIA

Les jornades tenen com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del disseny universal i la necessitat de construir entorns, serveis i relacions que siguin accessibles per a tothom. Hora: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

FESTIVALS

‘LA TORMENTA’

Ànima, 23è Festival de titelles d’Andorra. L’espectacle, de la companyia Zero en conducta recomanada per a infants a partir de 6 anys. Hora: 11 h. Sala de festes del Complex espotiu i sociocultural. Encamp.

EXPOSICIONS

‘TEMPS ENDINS’

Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner del 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa! Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.

6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA

Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’

Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.

