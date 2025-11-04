II Jornades sobre accessibilitat universal d'Andorra
LA PROPOSTA DEL DIA
II JORNADES SOBRE ACCESSIBILITAT UNIVERSAL D’ANDORRA
Les jornades tenen com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del disseny universal i la necessitat de construir entorns, serveis i relacions que siguin accessibles per a tothom. Hora: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
FESTIVALS
‘LA TORMENTA’
Ànima, 23è Festival de titelles d’Andorra. L’espectacle, de la companyia Zero en conducta recomanada per a infants a partir de 6 anys. Hora: 11 h. Sala de festes del Complex espotiu i sociocultural. Encamp.
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner del 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa! Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.