TELEVISIÓ
Un filó esgotat
El creador de ‘Breaking Bad’, Vince Gilligan, posa el punt final a l’univers de la sèrie. La decisió respon a la necessitat de centrar-se en altres projectes.
Males notícies per als seguidors de Breaking Bad. El creador, director i guionista, Vince Gilligan, ha decidit posar el punt final a l’univers de la sèrie, optant centrar-se en projectes al marge de les trames que envolten el mític Walter White. La seva decisió, lluny d’estar relacionada amb el desgast, respon a la necessitat d’avançar professionalment i de no decebre els espectadors.
Així ho ha confirmat en una recent entrevista amb The Hollywood Reporter, especificant que ja s’ha explorat tot el que es preveia dins aquest univers particular format per les sèries Breaking Bad i Better Call Saul, a més de la pel·lícula El Camino. “Estic preparat per a un canvi, deixar enrere els antiherois”, ha sentenciat, deixant clar que no se sent “ni cansat ni esgotat” d’aquesta història, que es remunta a l’any 2008.
Durant tot aquest temps, tant el creador com la resta de l’equip s’han esforçat per mantenir l’interès del públic. Tanmateix, Gilligan ha confessat el desig d’“escriure sobre algú que simplement intenta fer el que és correcte: fa anys que escric sobre un paio que faria qualsevol cosa per omplir un magatzem de diners”, ha dit amb referència a Walter White.
També ha insistit que prefereix deixar la història en el punt més alt: “Sento pànic d’arruïnar el record que la gent té de totes dues sèries.” Precisament per aquesta raó, el creador de Breaking Bad va decidir no posar en marxa noves produccions vinculades a altres personatges. “Pràcticament, qualsevol dels protagonistes podria encapçalar la seva pròpia sèrie de televisió”, ha explicat, oposant-se que una seqüela innecessària “decebi” i que es pugui dir: “D’acord, va ser una sèrie boníssima, però les postres van ser una porqueria. Ara tinc mal gust de boca.”