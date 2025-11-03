HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries tenir algunes comunicacions interessants. Potser rebes una trucada o una carta d'algú amb qui no parles des de fa temps. Podria ser un vell amic o familiar que viu lluny. Avui dedica un temps a connectar-te amb aquesta persona i no tinguis por de rebre-la amb els braços oberts, ja que podria necessitar suport o comprensió.
Taure
Ara mateix podries estar pensant en algú del teu passat. Podries estar pensant en algú que vas conèixer durant els teus dies d'estudiant. Saps com està? T'has mantingut en contacte? Podria ser bo que li escriguessis una carta o li cridessis. Amb l'alineació astral en joc, voldràs satisfer la teva curiositat sobre aquesta persona.
Bessons
Amb l´alineació d´avui, pots arribar a sentir protecció per algú. Tendeixes a adoptar "esgarriats" i t'agrada ajudar les persones (i animals!) que estan en problemes. Podries tenir un amic que està passant per un període difícil en aquest moment. Els pots oferir el teu llit perquè passin la nit. O podries trobar un gat o gos rodamón que necessiti aliment. Deixa que avui sorgeixi aquest costat protector teu.
Cranc
La influència planetària ara mateix es podria referir que hauràs de trobar un equilibri entre la teva vida personal i professional. Potser de sobte hauràs de buscar una mainadera perquè puguis arribar a una reunió important. O potser has de treballar fins tard encara que la teva parella hagi planejat un sopar especial per a tots dos. Tot sortirà bé! Només fes la teva part per obtenir-ne el control i aprofitar la situació.
Lleó
Avui voldràs treballar des de casa. Si ja estàs connectat a la xarxa, et resultarà especialment convenient fer servir la teva oficina casolana. Podries tenir algunes tasques a realitzar durant el dia que requereixen que estiguis a casa. Potser el plomall ha de venir per arreglar alguna cosa. T'hauries de quedar allà mentre aquesta persona treballa. Però també tracta de parar atenció a aquestes qüestions personals mentre treballes.
Verge
Podries decidir fer algunes millores al teu espai. L'alineació t'està encoratjant que t'envoltis de bellesa. Potser voldràs penjar unes noves cortines o persianes americanes i colorides. O podries tenir inspiració per pintar o empaperar. Definitivament et sentiràs millor si crees una energia positiva a casa teva. Necessites tenir un espai per viure que sigui còmode i el que et puguis relaxar.
Balança
Avui podries sentir un xoc entre la teva vida professional i personal a causa de laspecte en joc. Potser has treballat moltes hores darrerament. Veuràs que tindràs massa cansament a les nits per socialitzar amb la teva família i amics. Potser estàs perdent aquest contacte personal. Podries trobar-te fora d'equilibri en una relació romàntica a causa de totes aquestes pressions a la teva vida. Tracta de trobar la manera de millorar les coses!
Escorpí
Avui et descobriràs en posició per oferir consells. Ets bo/a per jutjar les persones i també ets com un psicòleg per naturalesa! Seràs capaç d'entendre els desafiaments que aquesta persona està enfrontant i fer alguns suggeriments útils. La configuració manifesta que el tema de discussió podria ser la vida romàntica de la persona. No tingueu por d'oferir algun consell a qui estigui perdudament enamorat!
Sagitari
Si no tens cura, avui et podries perdre a la fantasia! L'energia celestial en joc podria despertar la teva necessitat de fantasiejar i imaginar. Podries estar pensant en com seria sortir amb un model o una estrella de cinema. O podries estar sospirant per un atractiu col·lega, atrapat per un caprici. Només no descuidis la teva feina mentre el teu cap va pels núvols!
Capricornio
Ara mateix podries estar pensant canviar la teva organització domèstica. La configuració planetària et pot fer sentir una mica d'inquietud sobre la teva situació casolana. Si comparteixes casa teva amb algú, pot ser el moment de començar a buscar un lloc per a tu. Si rendeixes un departament, podries estar pensant a comprar-te una casa. Seria bo per a tu tenir en compte cada opció abans de fer un pas endavant.
Aquari
L'energia astral en joc t'inspira perquè pensis trobar un nou lloc per viure. Si has pensat en comprar una casa, hauries de parlar amb un agent de béns arrels. O si has volgut buscar un nou apartament, finalment podries començar a buscar-ne un. Serà bo per a tu pensar en un canvi, encara que no ho fas ara mateix.
Peixos
Si surts avui, podries passar molt bons moments. L'aspecte en joc està creant tota mena de sorpreses en la teva interacció amb els altres. Podries sentir una estranya i sobtada atracció cap a algú. O podries mantenir una xerrada íntima amb algú que no ha estat gaire a prop teu en el passat. En general, serà un dia de revelacions, ple de diversió.