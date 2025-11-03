TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes del novembre es completen amb el desenllaç de ‘Stranger Things’, el retorn de ‘Blue Lights’ o la reconstrucció del 23-F d’‘Anatomía de un instante’.
A partir del 20 de novembre, el catàleg de Movistar Plus+ comptarà amb l’adaptació del llibre de Javier Cercas Anatomía de un instante, transformada ara en sèrie per narrar l’intent de cop d’estat del 23-F a Espanya. La proposta és protagonitzada per Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández i Manolo Solo.
El mateix dia, Netflix estrena la segona temporada d’Un hombre infiltrado. Ted Danson protagonitza aquesta comèdia creada per Michael Schur i basada en el documental xilè El agente topo. La història segueix Charles, un jubilat que troba una nova raó per viure quan és reclutat per un investigador privat per infiltrar-se en una residència d’avis sospitosa de maltractaments.
Filmin estrena el dia 25 el thriller suec ‘los misterios del hotel finse’
D’altra banda, l’univers del cinema nòrdic i el d’Agatha Christie es troben a Los misterios del Hotel Finse (Filmin, 25 de novembre), un thriller suec en què una jove agent de policia haurà d’investigar les misterioses morts ocorregudes en un hotel.
I per al final de mes, diversos plats forts: el dia 27 arriba el colofó d’una de les sèries de culte més importants dels darrers anys, Stranger Things (Netflix). La cinquena i última temporada es dividirà en tres parts (la primera es podrà veure el 27 de novembre, la segona el 26 de desembre i el final, l’1 de gener), que desentranyaran tots els secrets del terrible univers paral·lel de Hawkings.
‘Las hijas de la criada’ arriba al catàleg d’atresplayer el 30 de novembre
També el 27, Movistar Plus+ estrena la tercera temporada de Blue Lights. Dos anys després del seu baptisme de foc com a agents a Belfast, la Grace, l’Annie i en Tommy han après a sobreviure als carrers. Ara s’enfronten a un món cada cop més complex on les línies morals es difuminen.
Finalment, el dia 30 arribarà Las hijas de la criada (Atresplayer), adaptació de la novel·la de Sonsoles Ónega guanyadora del Premi Planeta, amb Verónica Sánchez, Alain Hernández i Carlota Baró encapçalant el repartiment.