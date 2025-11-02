HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser avui tindràs extra compassió cap als teus éssers estimats. Potser la teva parella té dificultats amb alguna cosa. Podrien necessitar el teu suport o alè. O un dels teus nens pot estar una mica deprimit, i no has de tenir por de parlar amb ells sobre el tema. Escolta'ls i anima'ls! Tingues generositat i proveeix petons i abraçades extres als teus éssers estimats!
Taure
Avui us sentireu d'ànims per fer alguna cosa agradable per algú. La combinació d'influències astrals que hi ha avui incrementarà això en tu. Si és així, no deixis que passi el dia sense fer res amb aquest impuls. Pots demostrar amabilitat a moltes persones durant tot el dia enviant-los targetes, convidant-los a dinar o simplement somrient-los. Gaudeix de l'alegria de donar.
Bessons
Amb la poderosa influència de l'alineació planetària d'aquest dia, si et sents com si tot es prolongués per sempre, no et preocupis. És possible que només sigui el resultat de l'orientació d'aquest dia. Seria una bona idea involucrar-te en una cosa que mantingui la teva ment creativament ocupada. Si la concentració et resulta especialment difícil, intenta sortir-te una mica del tema prenent-te un got d'aigua fresca per ajudar-te a aclarir la teva ment i aportar-te més energia.
Cranc
Una influència cap a l'amor que arriba d'una poderosa alineació planetària significa que et començarà a interessar conèixer algú nou aquest dia. Potser és un tipus de persona refinada. Una nova amistat també portarà aventura, coneixement i fins i tot emoció a la teva vida. Treu el millor de qualsevol nova relació que aparegui al teu camí donant-te un gust de tant en tant. Hi ha la possibilitat que la teva ànima es complagui.
Lleó
Si avui sents avorriment, segurament és el resultat de l'alineació astral i seria temps de variar la teva rutina. Considereu canviar les coses que fas durant el dia. Les responsabilitats i la rutina porten monotonia a la vida de qualsevol. En la mesura del possible intenta mantenir-te lluny d'això. Escapa't o arregla una sortida per dinar o sopar. Avui busca una mica de diversió o aventura.
Verge
Descobriràs que cal un toc de sensibilitat amb l'alineació planetària d'avui. Notaràs que algú proper a tu sentirà depressió o que se t'aproximarà com a confident. Trobaràs que això serà un desafiament si és que no coneixes bé aquesta persona. Tot i així, els consells que vénen de tu són sempre bons consells. Pren-te el teu temps per mostrar afecte i cures cap a aquells que semblen tenir problemes. Si algú conegut ha estat malalt, dóna't el temps de visitar-lo sorprenentment o envia-li algunes flors.
Balança
Alguna vegada vas intentar l'escriptura creativa? Si no és així, la influència d'avui serà un dia excel·lent per intentar-ho. Hi ha moltes formes de poesia i gèneres per explorar - no importa el que triïs. Si ja ho has intentat, per què avui no et proposes escriure alguna cosa nova? Considereu la idea d'escriure una col·lecció personal de pensaments i sentiments o líriques si ho podeu fer. Assegureu-vos de desar còpies del que escrius per poder rellegir-les de tant en tant.
Escorpí
Avui serà un dia en què concentrar-te a la teva feina et resultarà realment difícil. La configuració planetària que s'ha format tindrà les coses disperses. De fet, et trobaràs més interessat/da a mirar la darrera revista o haraganejar en comptes de mostrar diligència. Considera la idea de prendre't un petit descans per sortir a caminar i respirar aire fresc perquè t'ajudi a trobar novament la concentració. Avui no deixis que les coses s'ensorrin.
Sagitari
Sota la influència d'aquesta configuració planetària, seria bo que recordessis que si t'involucres en activitats com esports o et trobes en una situació competitiva a la feina, hauries de mostrar el teu millor esperit esportiu. Descobriràs que tens un do veritable per competir i guanyar. Per a tu ser el primer no sempre és important, però avui serà diferent. Guanyar o perdre és l'estil que manté la teva popularitat amb els altres.
Capricornio
Si avui et donen loportunitat, seràs capaç de mostrar la teva increïble capacitat per resoldre problemes - especialment en aquest dia. I és molt possible que en tinguis l'oportunitat. Recordeu avaluar tota la informació abans d'actuar. Assegureu-vos de mirar cada situació des de totes les dimensions i anota el que observes. Quan tinguis la informació, pots avançar i construir una llista d'opcions. Pots presentar les opcions a les persones involucrades i deixar-los triar la solució que els plagui millor.
Aquari
Avui et trobaràs somiant amb els ulls oberts més que allò usual. La idea d'articles romàntics, coses que voldries fer, somnis i coses per l'estil, ompliran el cap durant tot el dia, i si has de concentrar-te en alguna cosa et resultarà un desafiament. Considera pensar sobre els teus somnis per descobrir si hi ha alguna cosa que poguessis fer després d'acabar amb la feina.
Peixos
Avui la influència dels planetes et pot inspirar perquè facis un viatge de curta distància. Sentiràs que embogeixes. Potser ja estàs cansat del mateix. Potser és hora de sortir a la nit o visitar una ciutat que us inspiri. O quedar-te a casa d?un amic per canviar d?escenari. No et quedis a casa aquesta nit. Puja al teu cotxe o munta't la teva bicicleta i vés a algun lloc!