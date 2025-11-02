TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
Les estrenes del novembre venen marcades per històries de true crime, lluites entre samurais i l’adaptació d’un dels grans èxits literaris de Javier Castillo.
El 13 de novembre arriba a Netflix el drama La bestia en mí, una minisèrie interpretada per Claire Danes (Homeland) en què l’actriu es posa a la pell d’una escriptora d’èxit incapaç de refer-se de la mort d’un fill petit. La trama argumental està plagada d’incògnites i sospites.
El mateix dia, també a Netflix, s’estrena El último samurái en pie, basada en la novel·la gràfica Ikusagami, de Shōgo Imamura. Un grup de samurais altament qualificats es reuneixen per participar en una perillosa batalla. En joc hi ha un premi de 100.000 milions de iens.
També el 13 de novembre desembarca a SkyShowtime Based on a True Story, amb Jason Bateman com a productor executiu. La ficció aborda, en to còmic, l’obsessió de la societat per les sèries de crims reals. Hi participen Kaley Cuoco i Chris Messina, entre d’altres.
Precisament en aquesta mateixa línia, Movistar Plus+ llança el primer dels tres episodis de la nova sèrie del rei del true crime català, Carles Porta. El seu punt de partida és Missing in Murcia (13 de novembre), un intent de desxifrar l’assassinat de la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser a Múrcia, el 2013.
El 14 de novembre arriba una de les estrenes més esperades del mes, El cuco de cristal, sèrie basada en la novel·la de Javier Castillo. La història se centra en una jove metgessa (Catalina Sopelana), decidida a saber qui li va donar el cor que li va salvar la vida. Una investigació plena del misteri signada per un dels màxims exponents de la novel·la negra a Espanya.
El mateix dia s’estrena The Paper (SkyShowtime), una comèdia d’estil fals documental concebuda com a spin-off de la llegendària The Office. Domhnall Gleeson i Sabrina Impacciatore encapçalen el repartiment.