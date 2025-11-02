CARTELLERA

Las guerreras Kpop

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Las guerreras Kpop 11.45* 15.45* 17.45*

A pesar de ti 12.00 15.30 18.00 20.15

Los tigres 15.15 17.30 19.45

Chainsaw man 19.00* 21.45*

The black phone 2 17.30 19.45

Springsteen 12.15** 15.45** 18.15** 20.30**

La casa de muñecas de Gabby 11.30 15.30

Tron: Ares 19.30

Una batalla tras otra 21.30

La cena 15.30 17.30

Springsteen 19.00

Los domingos 19.15

La casa de muñecas de Gabby 17.00

tracking