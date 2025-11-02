CARTELLERA
Las guerreras Kpop
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c
CINEMES ILLA CARLEMANY
Las guerreras Kpop 11.45* 15.45* 17.45*
A pesar de ti 12.00 15.30 18.00 20.15
Los tigres 15.15 17.30 19.45
Chainsaw man 19.00* 21.45*
The black phone 2 17.30 19.45
Springsteen 12.15** 15.45** 18.15** 20.30**
La casa de muñecas de Gabby 11.30 15.30
Tron: Ares 19.30
Una batalla tras otra 21.30
La cena 15.30 17.30
Springsteen 19.00
Los domingos 19.15
La casa de muñecas de Gabby 17.00