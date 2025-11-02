AGENDA
'Abrakadabra'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ABRAKADABRA’
La Roser mor sobtadament d’alegria després de guanyar la loteria… però no ha tingut temps d’explicar-ho a ningú. Hora: 12 i 18 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana.
ACTIVITATS
FLORA EXÒTICA A ANDORRA
Passejarem pel poble i voltants per observar diversos exemples de flora al·lòctona que es desenvolupa pel seu compte en diferents entorns de la parròquia. Hora: de 9.30 a 13 h. Diferents punts de la parròquia. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
LA MASSANA FOGONS
La Massana Fogons és molt més que unes jornades gastronòmiques: és una tradició que uneix cuiners, productors locals i la comunitat per celebrar la riquesa culinària del nostre territori. Oficina de Turisme. La Massana.
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
‘6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA’
Aquesta edició, sota el lema “Pausa per continuar”, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn i obre espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.