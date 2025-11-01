HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs especial predisposició envers els instruments musicals gràcies a la influència de la configuració astral. Particularment amb els instruments de corda, com la guitarra, el violí o el violoncel. Si toques un instrument, avui dedica temps. Si exploreu la possibilitat d'aprendre a tocar un instrument, considereu els instruments de corda. Per descomptat que la música sempre pot ser escoltada, i gairebé totes les formes de música que hi ha inclouen aquests instruments a les seves melodies. Gaudeix-ho.
Taure
La poderosa combinació actual dels planetes despertarà en tu energia apassionada. Decidiràs ser audaç a la teva relació sentimental. Si has sortit informalment amb algú, potser decideixis formalitzar la relació. Si en aquest moment no tens parella, t'animaràs a convidar a sortir algú especial. No tractis de reprimir-te, perquè avui tindràs magnetisme!
Bessons
Sentiràs desitjos de fer un moviment dràstic. La configuració celestial actual està elevant els sentiments d'anticipació i nervis. Potser t'emociones una certa relació personal. Podries estar enamorant-te d'algú i preguntant-te si et pertoca. Avui estaràs llest per actuar amb audàcia per descobrir la resposta. Com més parlis des del cor, més sort tindràs!
Cranc
Avui tindreu moments de visualitzacions psíquiques. L'energia astral en joc està creant centelleigs excitants d'intuïció. Potser pots aprofitar aquests missatges a través dels teus “instints”. Para atenció al que et diu el teu sistema nerviós mentre interactues amb altres persones. Podries captar un corrent silenciós i subtil. Potser pots descobrir alguna cosa sobre una persona misteriosa a la teva vida.
Lleó
Avui et sentiràs una mica agosarat a causa de l'energia astral en joc. Sentiràs desitjos de córrer un risc inusual. Potser compris algunes accions exòtiques del teu agent de borsa, o facis una estratègia financera. O potser decideixis fer un moviment audaç en la teva relació sentimental. Comprometeràs els teus sentiments, realitzaràs una proposta o diràs alguna cosa sentimental avui dia. Està molt bé seguir aquests impulsos!
Verge
Avui decidiràs adoptar un enfocament més directe cap a alguna cosa. Moltes vegades no sents comoditat sent avassallant, però ara estàs a punt. La influència de l'alineació planetària t'empeny definitivament que actuïs. Si hi ha alguna cosa (o algú!) que realment vols, aquest és el moment d'anar-hi! La teva gosadia serà recompensada, així que no t'aturis.
Balança
Sentiràs desitjos de parlar en una situació que mobilitza les passions. L'energia astral en joc us està encoratjant a confiar en els vostres instints. Potser vols aclarir un punt amb algú a la feina. Potser t'han estat malinterpretant i necessites aclarir l'aire. O potser la teva parella no ha estat comunicant-se amb claredat. Parla amb autoritat i calidesa avui i finalment se curaran les coses.
Escorpí
De vegades tens una manera molt atrevida de parlar, i avui atrauràs molta atenció! Amb l'energia astral en joc en aquest moment, us trobareu sent el centre de l'escena. A la feina, et demanaran la teva opinió sobre alguna cosa. Hauran d'estar preparats per escoltar un llarg discurs perquè exposaràs les teves opinions amb molta passió! En qualsevol reunió o presentació avui, tindràs la tendència a ser audaçment expressiu/a.
Sagitari
L'aspecte en joc actual us proporcionarà moments excitants de visualitzacions espirituals. Para atenció a pensaments estranys que apareixen sobtadament a la teva ment. Quan la teva ment està en blanc és quan tens més receptivitat a la guia dels teus àngels guardians o muses. Potser rebis una idea per a un projecte personal. O potser rebis orientació per a la teva relació romàntica.
Capricornio
Les influències planetàries enfortiran la teva confiança. Sentiràs desitjos de fer una cosa agosarada. Podries deixar sobtadament la teva feina i començar una nova vida. O potser finalment et comprometes a començar el teu propi negoci després d'haver-ho meditat durant mesos. Fins i tot fins i tot sentis impuls en una relació personal. T'animaràs a dir-li a aquesta persona tan atractiva el que sents per ella!
Aquari
Les teves ambicions podrien realment agafar vol. Tot i que tens moltes metes per a tu mateix/a, de vegades no les poses en acció. Ara sentiràs motivació per posar les coses en marxa. La influència de l'alineació planetària us ajudarà a ser audaç. Dirigiràs les coses a la direcció correcta, expressant-te apassionadament i rebutjant un no per resposta. Podràs aconseguir molt avui si apuntes a la direcció dels teus somnis.
Peixos
Avui, amb els planetes enviant una influència poderosa, hauràs de manejar certes desil·lusions. Parlant de manera general, tothom se sent genial quan les coses surten com desitjaven i no tan genial quan no és així. Manejar la decepció pot significar un repte de vegades – especialment si realment desitjaves que les coses resultessin diferents. Et trobaràs havent de fer front a una situació que t'aportarà decepció i la manera que trobis per manejar-la marcarà la diferència.