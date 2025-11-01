TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
El final de ‘Stranger Things’ marca un novembre en què també hi ha espai per a drames judicials, thrillers i una proposta de ciència-ficció del creador de ‘Breaking Bad’.
Les novel·les bestseller espanyoles de Sonsoles Ónega, Javier Sierra i Javier Cercas es transformen aquest mes de novembre en sèries, per protagonitzar algunes de les grans estrenes del mes. Això amb permís de Stranger Things: l’aclamada sèrie de ciència-ficció ambientada a la dècada dels vuitanta finalitzarà amb la cinquena i última temporada, que s’estrenarà en tres tandes.
Un repartiment de luxe format per Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson i Glenn Close obre el mes amb la sèrie Todas las de la ley (4 de novembre, Disney+). Es tracta d’una història sobre un equip d’advocades especialitzades en divorcis disposades a canviar les regles del joc.
També Disney+ estrenarà l’endemà The Manipulated, un drama coreà sagnant sobre un home normal i corrent que és empresonat de manera injusta. Quan s’assabenta de qui hi ha al darrere, no s’aturarà fins a venjar-se.
Per la seva banda, el 6 de novembre, Javier Cámara torna per la porta gran en una sèrie sobre la redempció, l’esport i el sacrifici personal. Al seu costat, Carla Quílez coprotagonitza la sèrie de sis episodis Yakarta (Movistar Plus+).
Vince Gillian, creador de Breaking Bad, estrena el 7 de novembre la seva nova obra, Pluribus (Apple TV), protagonitzada per Rhea Seehorn (Better Call Saul). En aquest cas ens proposa una història de ciència-ficció centrada en una persona miserable sobre la qual recau el pes de salvar la humanitat d’una estranya epidèmia de felicitat que amenaça amb la seva destrucció. La premissa és, com a mínim, original.
Mentrestant, a SkyShowtime arribarà el dia 10 la sèrie Camino a Arcadia, un thriller sobre una persona aparentment normal i tranquil·la que intenta refer la seva vida lluny d’un passat marcat per la violència. Amb William Levy, Paula Echevarría, Andrea Duro i Raúl Peña, entre d’altres.