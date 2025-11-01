CARTELLERA

Las guerreras Kpop

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Las guerreras Kpop 15.45** 17.45**

A pesar de ti 16.30 19.00 21.30

Los tigres 15.30 17.45 20.00 22.15

Chainsaw man 19.30 22.15

The black phone 2 17.30 19.45 22.00

Springsteen 16.15 19.15 21.45

La casa de muñecasa de Gabby 16.00

Tron: Ares 20.00

Una batalla tras otra 21.30

La cena 15.45 18.00

CINEMES GUIU

Springsteen 20.00

Los Domingos 20.15

La casa de muñecas de Gabby 18.00

