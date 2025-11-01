CARTELLERA
Las guerreras Kpop
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c
CINEMES ILLA CARLEMANY
Las guerreras Kpop 15.45** 17.45**
A pesar de ti 16.30 19.00 21.30
Los tigres 15.30 17.45 20.00 22.15
Chainsaw man 19.30 22.15
The black phone 2 17.30 19.45 22.00
Springsteen 16.15 19.15 21.45
La casa de muñecasa de Gabby 16.00
Tron: Ares 20.00
Una batalla tras otra 21.30
La cena 15.45 18.00
CINEMES GUIU
Springsteen 20.00
Los Domingos 20.15
La casa de muñecas de Gabby 18.00