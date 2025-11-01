Flora exòtica a Andorra
LA PROPOSTA DEL DIA
FLORA EXÒTICA A ANDORRA
Passejarem pel poble i voltants per observar exemples de flora al·lòctona que es desenvolupa pel seu compte en diferents entorns de la parròquia. Hora: de 9.30 a 13 h. Diferents punts de la parròquia. Escaldes-Engordany
MÚSICA
CAMERATA AUREA VALLIS
Concert amb Marie de Rivoyre, soprano; Gil Grandjean i Moles, contratenor; Mathias Lunhi, baríton, i Camile Macinenti, baríton. Hora: 17 h. Església de Sant Pere del Tarter. Canillo.
FESTIVAL
‘TUMULTE’ - ÀNIMA, 23è FESTIVAL DE TITELLES D’ANDORRA
L’obra és de la companyia Blick Théâtre, que desenvolupa un teatre de falsos semblants, sense paraules, en el qual humans, titelles i màscares participen en la creació de situacions estranyes, intenses i commovedores. Hora: 20 h. Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra posa en valor la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner de 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa!. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre
FESTES I TRADICIONS
CASTANYADA 2025
Us convidem a participar en la popular Castanyada de Canillo. Amb l’actuació de Canillo’s Band Tocant. Hora: 18 h. Plaça Carlemany. Canillo.