TELEVISIÓ
Cop a ‘Doctor Who’
Disney trenca l’aliança amb la BBC per rellançar la sèrie després de només dues temporades. La ficció afronta una nova regeneració sota control exclusiu de la cadena.
Disney ha decidit posar el punt final a la col·laboració amb la BBC per a Doctor Who després de només dues temporades. L’acord, anunciat el 2022 amb la promesa de rellançar la sèrie com una franquícia global, ha acabat molt abans del previst a causa dels baixos índexs d’audiència i de la freda recepció per part de la crítica. Així, l’intent de redissenyar la producció amb una estètica més moderna ha quedat en això, un simple intent.
Les dades d’audiència no han estat les esperades i la crítica s’ha mostrat dividida
La ruptura deixa la sèrie de ciència-ficció més longeva de la televisió britànica en un punt d’inflexió. Tot i això, la BBC insisteix en el seu “compromís total” amb el projecte, tot i que ara com ara no ha avançat detalls sobre quin serà el repartiment i qui hi haurà darrere les càmeres en aquesta nova etapa. Això sí, ha confirmat que Doctor Who no tornarà a la petita pantalla fins al Nadal del 2026, quan s’emetrà un episodi especial escrit pel showrunner original, Russell T Davies.
L’acord amb Disney pretenia convertir Doctor Who en un fenomen internacional capaç d’arribar a 150 països a través de Disney+. Amb un pressupost estimat d’uns 10 milions de lliures per episodi –11,3 milions d’euros, molt per sobre de l’estàndard habitual de la BBC–, la nova etapa buscava combinar la tradició britànica amb l’escala de les grans produccions d’estríming nord-americanes, i havia de garantir un salt de qualitat tècnic i narratiu.
Tanmateix, els resultats no han complert les expectatives. Les audiències al Regne Unit van caure aproximadament 1,5 milions d’espectadors per episodi respecte a l’era de Jodie Whittaker, i la crítica es va mostrar dividida: alguns van elogiar el carisma del nou Doctor, interpretat per Ncuti Gatwa, però la majoria va considerar que la sèrie havia perdut part de la seva identitat.
Malgrat el revés, l’univers Doctor Who continuarà expandint-se. A final d’aquest any s’estrenarà The War Between the Land and the Sea, un nou spin-off coproduït amb Disney que servirà com a tancament d’aquesta etapa. A més, la BBC està desenvolupant una nova producció animada infantil, destinada a acostar el personatge als més joves.
La fi de l’acord suposa un cop per a l’estratègia internacional de la BBC. El seu director general, Tim Davie, havia presentat l’aliança amb Disney com un model de col·laboració capaç de compensar la caiguda d’ingressos del cànon televisiu, principal font de finançament de l’ens públic. I amb Disney fora del projecte, Doctor Who torna a dependre únicament de la BBC i de la seva capacitat per reinventar-se, una vegada més, davant d’una situació adversa.