AGENDA
Castanyada de Tots Sants
LA PROPOSTA DEL DIA
CASTANYADA DE TOTS SANTS
16.30 h: taller Omplim el poble de ratpenats. La Capsa, espai de creació.
18.30 h: castanyada popular. Actuació del grup Vibrand.
Plaça Major. Ordino.
FESTES I TRADICIONS
CASTANYADA POPULAR A ENCAMP I AL PAS DE LA CASA
Encamp:
16 h: pintacares de Halloween.
18 h: repartiment de castanyes. Tasts de còctel Spritz especial castanyada.
El Pas de la Casa: 18 h: repartiment de castanyes i moscatell.
GRAN CASTANYADA
Castanyes, moscatell i discomòbil. Hora: 21 h. Plaça dels Dos Valires. Escaldes-Engordany.
CASTANYADA POPULAR
21 h: castanyada amb la participació de Richy Vuelcom.
Gimcana i concurs de disfresses terrorífiques per la Massana. Diversos escenaris de la parròquia. La Massana.
EXPOSICIONS
‘PAISATGES EFÍMERS’, DE ROSER CASANOVAS
A través de l’aquarel·la, l’artista captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
VISITA
‘HISTÒRIES, POR I FANTASMES, UNA VISITA DIFERENT A CASA RULL’
Visita lúdica amb un toc terrorífic. Escrit i dirigit per Juanma Casero, amb Toni Zamora, Lua Roca i Aina Sánchez. Hora: 18 h. Museu Casa Rull. La Massana.
LLETRES
XVI CONCURS DE NARRATIVA FANTÀSTICA I DE TERROR
El certamen consisteix en la recepció d’originals de narracions inèdites dins dels gèneres de fantasia o de terror. Biblioteca comunal. Encamp.
ACTIVITATS INFANTILS
‘UN VIATGE FANTÀSTIC AMB YAYOUI KUSAMA’
Art vacances de Tots Sants. Viatge a l’univers infinit de Kusama. Hora: de 10 a 13 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.