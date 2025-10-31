AGENDA

LA PROPOSTA DEL DIA

CASTANYADA DE TOTS SANTS

16.30 h: taller Omplim el poble de ratpenats. La Capsa, espai de creació.

18.30 h: castanyada popular. Actuació del grup Vibrand.

Plaça Major. Ordino.

FESTES I TRADICIONS

CASTANYADA POPULAR A ENCAMP I AL PAS DE LA CASA

Encamp:

16 h: pintacares de Halloween.

18 h: repartiment de castanyes. Tasts de còctel Spritz especial castanyada.

El Pas de la Casa: 18 h: repartiment de castanyes i moscatell.

GRAN CASTANYADA

Castanyes, moscatell i discomòbil. Hora: 21 h. Plaça dels Dos Valires. Escaldes-Engordany.

CASTANYADA POPULAR

21 h: castanyada amb la participació de Richy Vuelcom.

Gimcana i concurs de disfresses terrorífiques per la Massana. Diversos escenaris de la parròquia. La Massana.

EXPOSICIONS

‘PAISATGES EFÍMERS’, DE ROSER CASANOVAS

A través de l’aquarel·la, l’artista captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

VISITA

‘HISTÒRIES, POR I FANTASMES, UNA VISITA DIFERENT A CASA RULL’

Visita lúdica amb un toc terrorífic. Escrit i dirigit per Juanma Casero, amb Toni Zamora, Lua Roca i Aina Sánchez. Hora: 18 h. Museu Casa Rull. La Massana.

LLETRES

XVI CONCURS DE NARRATIVA FANTÀSTICA I DE TERROR

El certamen consisteix en la recepció d’originals de narracions inèdites dins dels gèneres de fantasia o de terror. Biblioteca comunal. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

‘UN VIATGE FANTÀSTIC AMB YAYOUI KUSAMA’

Art vacances de Tots Sants. Viatge a l’univers infinit de Kusama. Hora: de 10 a 13 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.

