HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs un dia plaent ja que els planetes presenten un aspecte harmoniós. Si estàs visitant familiars, et descobriràs portant-te bé amb tots i passant-la de meravella. Avui no recordaràs velles discussions i desacords. Sentiràs la unió i la calidesa de la llar. Podries compartir un moment especial amb algú que nodreix el teu cor i aixeca els teus ànims. Gaudeix-ho!
Taure
Podries sentir-te llest per agitar una mica les coses. Podràs decidir intentar alguna cosa nova a la teva vida social. Podries gaudir d'anar a conèixer un nou lloc. Convida els teus amics a un club o restaurant interessants. O comparteix una nit romàntica amb la teva parella en un ambient bonic. No et quedis a casa. Amb la influència astral d'aquest moment, et voldràs exposar a una nova energia i llocs no coneguts.
Bessons
Amb l'alineació astral actual, podries no saber quin paper jugar. De vegades et resulta difícil defensar-te. Ets un ésser comprensiu, i no t'enutges amb facilitat. Però en aquest moment hi podria haver una batalla que necessites lluitar. Pots solucionar aquest problema mostrant força i confiança.
Cranc
Amb l´alineació astral actual podries sentir que t´envolta molta energia caòtica. Però això només és part del to del dia. Podries notar que les persones semblen una mica irritables i intolerants. Hauràs d'anar amb compte amb les teves paraules. Transmet comprensió en comunicar-te amb els altres. I no permetis que el malhumor t'afecti! Mantingues una actitud mental positiva i desvia aquesta tensió.
Lleó
Avui podries aclarir una disputa amb algú. Si heu tingut un conflicte, aquest és el moment ideal per trobar una solució. Potser necessites compartir els teus pensaments, obrir-te i tenir més honestedat. O potser només hauries de decidir perdonar i oblidar. Troba una manera de sortir d'aquelles tensions velles.
Verge
La teva ment creativa podria sobresortir a la feina. Potser penseu en una manera completament diferent d'encarar un projecte. O potser elaboris un pla de màrqueting per ajudar a promocionar el teu negoci. Amb l'aspecte en joc, algunes de les teves millors idees poden comprendre maneres de vèncer la competència. No tinguis por imposar-te i derrotar els teus competidors. Si t'ho proposes, ho aconseguiràs!
Balança
Donada la configuració astral actual, podries trobar-te amb gent insistent o agressiva. Mentre vas a la feina al matí, vés amb compte amb els conductors enutjats o impacients. I mentre estiguis de compres en un negoci oa l'oficina de correus, allunya't de persones negatives que gemeguen o es queixen. Imagina't que l'energia positiva et protegeix. No quedis atrapat/da en les emocions alienes negatives. Et sentiràs millor si no t'hi involucres.
Escorpí
L'actual energia et podria envoltar de molta gent. Podries anar a reunions de negocis o conferències. Podries sentir-te ple d'energia enmig de la multitud. Gaudireu de les presentacions fetes pels oradors. I els vostres col·legues també seran font d'inspiració. Obre't al flux d'energia entre tu i els qui comparteixen les teves idees. Podries descobrir alguna cosa útil.
Sagitari
L'aspecte en joc et pot fer sentir obstinació. Probablement no voldràs rebre consells ni crítiques de ningú. No et tanquis tant al punt de no permetre que t'ofereixin ajuda sincera. Podries estar lluitant amb una situació que t'ha significat molts reptes. Podria haver algú a prop teu que té opinions importants sobre això. Tracta de tenir la ment més oberta!
Capricornio
En general, ets fàcil de portar, però ara podries sentir impuls cap a l'acció. L'energia astral en joc et podria inspirar a donar batalla. Podries defensar-te d'algú que ha estat tractant de desanimar-te. O podries sortir a defensar algú a qui han maltractat. Et farà bé alliberar una mica de passió i poder. Comporta't com un guerrer valent en una situació social.
Aquari
Avui és un bon dia per revisar feines fetes en el passat. Podria ser-te útil mirar vells fitxers o documents. O podries prendre idees noves mentre mires documents dels primers dies. Examina el teu sender laboral passat i descobreix una cosa útil. Podries creuar-te amb un nom, número de telèfon o un concepte que et serveixi d'inspiració. La influència dels planetes t'està encoratjant a honrar les connexions amb el teu passat comercial.
Peixos
Avui és un bon dia per divertir-se i poder conèixer millor les persones. L'energia celestial en joc està intensificant les relacions amb els altres. Pot ser que un membre de la teva família indirecte, com ara el marit de la teva germana, et resulti una mica estrany. Durant les reunions familiars voldràs conèixer més aquesta persona. És molt probable que facis una nova amistat i gaudeixis de converses agradables.