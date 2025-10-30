AGENDA
'Modest Cuixart: un relat íntim'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MODEST CUIXART: UN RELAT ÍNTIM’
Per celebrar el centenari del naixement de Modest Cuixart, Pilar Giró, comissària de l’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen, impartirà una conferència en què proposarà un recorregut per la vida i obra de l’artista. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘PAISATGES EFÍMERS’, DE ROSER CASANOVAS
A través de l’aquarel·la, l’artista captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
CULTURA
BLOODY AFTERWORK, 2a EDICIÓ
El que l’any passat va ser una vetllada de narracions de terror i concurs de disfresses, enguany torna amb més intensitat i tres autors que faran vibrar el públic. Hora: de 19 a 21 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
VISITA
‘HISTÒRIES, POR I FANTASMES, UNA VISITA DIFERENT A CASA RULL’
Visita lúdica amb un toc terrorífic per descobrir Casa Rull d’una manera diferent. Escrit i dirigit per Juanma Casero, amb Toni Zamora, Lua Roca i Aina Sánchez. Hora: 18 h. Museu Casa Rull. La Massana.