TELEVISIÓ
Del joc a la ficció
Netflix prepara una sèrie basada en el videojoc ‘Crash Bandicoot’. El projecte confirma la força creixent de les propostes inspirades en continguts electrònics.
Netflix continua ampliant el seu univers audiovisual inspirat en videojocs i, segons informa el mitjà What’s on Netflix, ja prepara una nova sèrie basada en un dels personatges més emblemàtics de la història del gènere: Crash Bandicoot.
El videojoc va néixer l’any 1996 com una proposta exclusiva per a la primera consola Sony PlayStation. Desenvolupat per Naughty Dog, el títol va revolucionar els jocs de plataformes amb una estètica acolorida, un humor informal i una jugabilitat en tres dimensions molt innovadora per a l’època. El protagonista, un marsupial simpàtic i impulsiu, havia de frustrar els plans del malvat doctor Neo Cortex, que pretenia dominar el món amb experiments genètics. L’èxit va ser immediat i va donar lloc a una de les franquícies més reconegudes de PlayStation, amb nombroses seqüeles.
Amb els anys, Crash Bandicoot es va convertir en una icona cultural. Naughty Dog va aprofitar l’èxit per impulsar altres sagues de renom com Uncharted i The Last of Us, que també han tingut adaptacions audiovisuals de gran ressò. Tot i això, la marca Crash Bandicoot ja no pertany a Naughty Dog: primer va passar a mans d’Universal Interactive/Vivendi, i més endavant va ser adquirida per Activision, actualment propietat de Microsoft. Sota aquesta nova direcció, la franquícia ha revifat amb nous títols.
Ara, aquesta política d’expansió desemboca en una adaptació televisiva. Segons What’s on Netflix, encara no hi ha detalls sobre la producció, el format o l’equip creatiu, però es confirma que el projecte està en desenvolupament. Cal destacar que aquesta no és la primera vegada que es planteja portar Crash Bandicoot a la pantalla: fa uns anys, Activision i Amazon Studios van treballar en una sèrie animada que finalment no va arribar a materialitzar-se.