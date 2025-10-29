TELEVISIÓ
Projecte MK-Ultra
David Chase, creador de ‘Los Soprano’, prepara una nova sèrie per a HBO Max sobre els experiments reals de control mental de la CIA durant la Guerra Freda.
La plataforma HBO Max ja ha posat en marxa la maquinària per desenvolupar una nova sèrie. En aquest cas, el servei d’estríming uneix forces amb David Chase, el creador de Los Soprano, per crear Project: MK-Ultra. La producció té com a punt de partida uns fets reals esdevinguts durant la Guerra Freda: uns experiments que també van inspirar la història d’un dels personatges de la sèrie d’èxit de Netflix Stranger Things.
Un cop més, Chase s’endinsa en un dels capítols més foscos de la CIA com a premissa per a la nova producció, segons avança Deadline. La sèrie, encara en fase de desenvolupament, es basa en el llibre Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MK-Ultra, de John Lisle, i abordarà el programa secret de control mental que la intel·ligència nord-americana va posar en marxa durant el període esmentat.
El mitjà defineix Project: MK-Ultra com un “thriller dramàtic” que se centra en la figura de Sidney Gottlieb, químic i espia encarregat de dirigir el programa. Gottlieb va posar en marxa diverses proves de control mental que fins i tot van arribar a costar la vida a algunes persones. En el projecte es van utilitzar tant subjectes voluntaris com involuntaris.
Tot va començar a principi de la dècada del 1950. Alguns presoners alliberats van arribar des de Corea defensant postulats comunistes, fet que va portar les autoritats dels EUA a una conclusió: els soviètics i els xinesos podrien haver desenvolupat tècniques de control mental. Va ser aleshores quan la recentment creada CIA va destinar 25 milions de dòlars a posar en marxa aquesta mena d’experiments amb humans.