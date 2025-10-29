HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb la configuració planetària actual podríeu necessitar posar en pràctica l'art de la paciència. Encara que tinguis molta energia i determinació, podries no assolir tots els teus objectius de manera immediata. Potser has de treballar, investigar o pensar una mica més abans de poder concretar els teus somnis. Però aprofita l'energia positiva del dia per fer aquestes tasques que et conduiran a l'objectiu.
Taure
Avui podries ser molt estricte/a amb tu mateix/a degut a ganduleria o mandra, però de fet necessites temps per descansar. Amb l'alineació astral, podries desitjar quedar-te dormint i passar la resta del dia a casa. Necessites parar una mica i deixar que el món exterior es cuidi sol. Últimament has caminat en energia alta i avui és el moment perfecte per baixar una mica.
Bessons
Tens una forta ètica de treball i de vegades t'exigeixes massa. Amb l'energia en joc, avui podries criticar-te per sentir fluixera i cansament. No importa quant intentis motivar-te per ocupar-te de diferents tasques, descobriràs que només desitges relaxar-te i tranquil·litzar-te. És el dia perfecte per recarregar les piles després d'una setmana agitada. Avui necessites donar-te gustos i divertir-te.
Cranc
Amb la configuració celestial, avui podries sentir una mica de ganduleria. És bo tenir un dia per quedar-se i caminar per casa en pijama. Podries necessitar tenir una perspectiva de les darreres setmanes, ja que potser el teu pensament estigui inundat. Si intentes fer massa coses, el més probable és que les abandonis a la meitat. Avui emporta-te-la amb calma i descansa.
Lleó
Amb l'actual aspecte en joc, avui podries sentir que camines pels núvols. L'energia del dia serà estranya i estarà carregada de somnis, i no tindreu ganes de fer res. Això està bé, ja que no és un dia per desplegar grans activitats. Qualsevol cosa que t'obliguis a fer avui probablement hagis de tornar-la a fer més endavant. Pren-t'ho amb calma, veu pel·lícules, llegeix o medita.
Verge
Últimament has suportat moltes pressions. Avui, amb la influència planetària, podries sentir que se t'ajuntaren totes. Podries descobrir que la teva energia és realment baixa i que et costa concentrar-te. Necessites un descans, i avui necessites recarregar-te i cuidar-te. Diverteix-te, ocupa't de coses senzilles com veure vídeos, fer migdiades i demà et sentiràs millor.
Balança
Recordeu que quan eres jove, els mesos d'estiu eren molt més divertits? Tenia dies sencers per fer el que volies. Bé, amb l'aspecte d'avui, podries tornar a viure aquells dies de infantesa desitjant disposar de temps lliure com quan eres més jove. No et desil·lusions. Avui és un dia perfecte perquè et relaxis i tornis a carregar les piles. Allibera els teus horaris d'obligacions innecessàries i senzillament diverteix-te. T'ho mereixes!
Escorpí
Avui en aixecar-te podries tenir molts plans al cap per després deixar-los abandonats abans que s'acabi el dia. És un dia per descansar i reflexionar, no per treballar. Desitjaràs prendre't un temps per aclarir idees i descansar ja que has estat molt ocupat últimament. Seria meravellós trobar alguna pel·lícula vella per cable o acabar aquest bon llibre que fa temps descansa a la lleixa.
Sagitari
Aquest podria ser un daquells dies en què el millor és relaxar-se i no sortir del llit. Amb l'alineació astral, la teva energia podria estar baixa i els teus pensaments desorientats. És un bon dia per meditar, somiar despert/da i pensar en la teva vida. Avui no intentis ser massa actiu i fer mil coses, perquè no funcionarà. Avui tracta't amb gentilesa perquè podries necessitar recarregar les piles.
Capricornio
T'agrada mantenir-te ocupat amb centenars de coses, però avui pensar en fer alguna cosa pot posar-te de molt mal humor. Se t'encoratja que et prenguis el dia lliure. Desconnecta els telèfons, acomoda't i llegeix un llibre o veu pel·lícules. Dorm tot el que vulguis i gaudeix de sentir relaxació i comoditat. Treballes tan dur que de tant en tant necessites compensar-ho permetent-te gandulejar una mica.
Aquari
Tendeixes a ser un individu de costum amb una certa rutina a la setmana. Avui, però, amb la configuració celestial, no sentiràs cap desig de seguir cap programa previ. Podries passar el dia dormint i meditant si ho desitges. O potser t'entusiasmes amb lectures per a les quals no has tingut gaire temps darrerament. És un gran dia perquè et relaxis i t'ocupis de tu, i podries aprofitar el temps lliure.
Peixos
Amb l'actual influència planetària, podries desitjar alliberar una mica d'energia acumulada. Podries trobar útil anar al gimnàs. O podries desitjar agafar una llarga caminada o un passeig amb bicicleta. Voldràs cremar una mica d'energia negativa. Canalitza aquestes emocions intenses en una direcció positiva. Et sentiràs bé si aconsegueixes transpirar i eliminar toxines del cos.