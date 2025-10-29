AGENDA
'Cases per a totes les butxaques'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘CASES PER A TOTES LES BUTXAQUES’
La prosperitat d’un territori depèn, en gran manera, de la seva capacitat per oferir habitatges accessibles per a totes les butxaques. Amb Maria Sisternas, arquitecta. Hora: 19 h. Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra. Andorra la Vella.
'CRIPTOACTIUS: ANDORRA, PONT CAP A LA NOVA ERA FINANCERA'
El sistema financer viu un canvi profund: els actius digitals s’estan integrant a la banca, als mercats i a les carteres d’inversió. Amb Javier Molina, economista, expert en actius digitals i col·laborador econòmic a El Confidencial. Hora: 19 h. Unsquare Studio. Andorra la Vella.
VISITA
‘HISTÒRIES, POR I FANTASMES, UNA VISITA DIFERENT A CASA RULL’
Visita lúdica amb un toc terrorífic per descobrir la Casa Rull d’una manera diferent. Escrit i dirigit per Juanma Casero, amb Toni Zamora, Lua Roca i Aina Sánchez. Hora: 18 h. Museu Casa Rull. La Massana.
CURSOS I TALLERS
‘EXPERIÈNCIA MARIDATGE DE TE AMB MOONCAKES’
L’art del maridatge del te és una experiència sensorial que explora la dinàmica entre els aromes i els sabors que trobem en el te i els aliments. Hora: 19 h. Biblioteca. Ordino.
EXPOSICIONS
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
'TEMPS ENDINS'
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre
'PAISSATGES EFÍMERS' - ROSER CASAVONAS
A través de l’aquarel·la, l’artista captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.