TELEVISIÓ
Retorn carcerari
Hulu confirma l’spin-off de ‘Prison Break’ amb Emily Browning al capdavant. El projecte renova l’univers original amb un enfocament més fosc i contemporani.
Vuit anys després de la minisèrie que va tancar –una vegada més– l’arc de Michael Scofield i Lincoln Burrows, l’univers carcerari creat per Paul Scheuring torna a la televisió. Hulu ha donat llum verda directa a una temporada completa d’un spin-off de Prison Break que aposta per un nou enfocament: sense Wentworth Miller ni Dominic Purcell, i amb Emily Browning (foto) com a protagonista d’una història completament renovada.
L’objectiu és mantenir viu l’esperit original, però revisat des d’una nova perspectiva i amb un repartiment coral. La trama se centra en Cassidy Collins (Browning), una veterana de guerra reconvertida en funcionària de presons, que és destinada a un dels centres penitenciaris més perillosos dels Estats Units.
Paul Scheuring, creador de la sèrie original, n’és el productor executiu
La sinopsi oficial apunta una motivació íntima que evoca la càrrega emocional que impulsava Scofield al seu pla impossible a Fox River. En aquest cas, però, la tensió sorgeix des del costat de la institució: els dilemes ètics de qui vigila i la línia difusa entre la llei i la supervivència. El repartiment el completen Lukas Gage, Margo Martindale, Lili Taylor, Donal Logue, Ray McKinnon, Drake Rodger o Priscilla Delgado, entre d’altres.
El projecte està liderat per Elgin James com a showrunner, una elecció coherent amb la voluntat de portar el segell Prison Break cap a un terreny més dur i contemporani. Paul Scheuring figura com a productor executiu, fet que suggereix continuïtat tonal i certa supervisió creativa sobre l’univers original. Encara no hi ha data d’estrena, però Hulu ha aprovat la temporada completa després de quedar satisfeta amb el pilot.
El retorn arriba amb el futur dels protagonistes originals ja definit (i sentenciat). Wentworth Miller va deixar clar fa anys que no tornaria a interpretar personatges heterosexuals, una decisió que el seu company Dominic Purcell va recolzar públicament. Això va tancar la porta a noves reencarnacions del duet central. La franquícia, però, ja ha demostrat la capacitat d’adaptació: des de la sèrie original (2005-2009) fins a la seqüela del 2017, que va servir de tancament, passant per la TV movie Evasión final (2009). Aquest spin-off, per tant, no busca ressuscitar Scofield i Burrows, sinó ampliar l’univers amb nous protagonistes.