HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb l'aspecte en joc, avui podries estar una mica hipersensible a l'estat d'ànim dels que t'envolten. La teva parella no té la intenció de fer-te malbé o molestar-te, de manera que no malinterpretis el to de la seva veu. Tracta d'expressar les preocupacions si sents molèstia per evitar discutir tot el dia. També, com que els teus sentits estan alterats, és probable que sentis que els altres et parlen amb un to de veu massa elevat.
Taure
Tu i la teva parella l'hauran de fer d'amfitrions per a visitants inesperats en un futur immediat. Amb la influència planetària d'avui, descobriràs que és la teva feina convidar certs familiars o amics a casa teva per a una reunió anual. Tot i que això no formi part de la teva rutina usual, resultarà divertit tenir visitants. De manera que no et preocupis o incorris en esforços extres per preparar-ho tot. Només relaxa't i gaudeix la companyia.
Bessons
Sempre tractes que tot surti a la perfecció quan organitzes una reunió social, i coordines amb cura les reunions familiars. No obstant això, avui pot ser que et topis amb alguns problemes inesperats que complicaran les coses. Haureu de canviar el vostre programa d'esdeveniments o reacomodar la llista de convidats. Sigui quin sigui el detall, et produirà una petita decepció, però no afectarà l'entorn festiu de manera important.
Cranc
Generalment tens una rutina en el maneig de la teva vida familiar, passant la mateixa quantitat de temps amb cadascun dels teus éssers estimats, fent-te espai per a tots. Però avui la influència planetària podria estar creant un inconvenient als teus plans. Potser has de canviar el teu cronograma o prendre responsabilitats extres amb certs familiars. Manejaràs molt bé els canvis, així que el millor serà que t'hi adaptis canvis amb bon humor.
Lleó
Podries trobar-te envoltat de nens, amb l'alineació celestial actual emfatitzant els grups. Potser et visiten els teus nebots i nebodes mentre els pares fan diligències. O potser els teus fills conviden amics a casa teva. T'espera un dia agitat, així que tracta que tots t'ajudin a les tasques, incloent els més petits.
Verge
Certs esdeveniments recents et donen una mica de nostàlgia i et trobaràs recordant moments feliços de la teva infantesa. De vegades t'és difícil concentrar-te en el present. Amb la configuració celestial actual, pensaràs en les persones que t'importen i intentaràs decidir com haurien d'encaixar a la teva vida. No t'has de prendre grans molèsties, però voldràs trobar una manera d'expressar la teva estima cap a ells.
Balança
Estàs desitjant gaudir d'una estona tranquil·la, potser amb la teva parella. Bé, avui, amb els planetes alineats com estan, els teus plans canviaran amb rapidesa. Potser alguna cosa sorgeix d'últim moment i encara que et doni molta fluixesa complir amb les obligacions socials o familiars, així que vagis, t'adonaràs que t'ho estàs passant de meravella.
Escorpí
La configuració planetària actual podria presentar inconvenients als teus plans futurs. T'assabentaràs que un ésser estimat no podrà visitar-te com ho havien planejat. O potser tindreu problemes en la confirmació d'un vol o reserva d'hotel. Tracta de ser pacient amb els canvis que apareguin avui i troba una altra manera de concretar els teus plans. Hi ha la manera d'esquivar els obstacles actuals.
Sagitari
Penses que t'has estat preparant per a un esdeveniment important, però avui se't presentaran alguns detalls extres. Amb la configuració celestial, apareixeran preocupacions inesperades. Un familiar o amic anunciarà plans sobtats per visitar-te, creant un tràfec de preparacions de la teva part. O podries trobar-te sobtadament obligat/da a fer-la d'amfitrió en una reunió familiar tot i que no ho havies planejat. No entris en pànic; tot sortirà bé.
Capricornio
Avui pot ser que et demanin que compleixis un rol inusual. Potser els teus familiars et demanen ajuda en alguna cosa inesperada amb el futur proper. O els teus companys de feina et demanin que organitzis una reunió a l'oficina. Mira-ho com una oportunitat de divertir-te, i ben aviat tindràs entusiasme sobre això. La vostra imaginació us ajudarà a crear un gran moment per a tots.
Aquari
Ets una criatura d'hàbits, fas les coses segons un cronograma, cada any tens els mateixos plans. Però amb l'energia celestial en joc avui, trobaràs alguns canvis. Potser els teus éssers estimats no et poden visitar en l'horari habitual, potser a causa de problemes de salut o financers. Suporta els canvis perquè un tall a la rutina podria ser menys desagradable del que imagines.
Peixos
Avui no importa quanta neteja, rentat o altres tasques tinguis pensat fer a la casa: no tens motivació per fer-ne res. No siguis tan estricte/a amb tu mateix/a. Les tasques poden esperar fins a un altre dia. Necessites parar una mica per relaxar-te sense lligar-te a horaris. L'energia astral d'avui posa èmfasi en el descans i la reflexió. Gaudeix del temps lliure.