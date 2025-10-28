AGENDA
Curs Mòdul 1. Tècnica estructural
LA PROPOSTA DEL DIA
CURS MÒDUL 1. ‘TÈCNICA ESTRUCTURAL’
Aprèn alliberar dolors físics i a equilibrar l’esquelet amb un mètode energètic aplicable a tu, als altres o com a professió. Amb Raquel Camacho. Hora: de 10 a 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘PAISATGES EFÍMERS’
A través de l’aquarel·la, Roser Casanovas captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Insitucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner de 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa! Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA’
Obres d’art de: Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 dde gener.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.