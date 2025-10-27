HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
T'has convertit en una persona malcriada al llarg dels anys, ja que la teva família o esposa es fan càrrec de les reunions socials perquè tu no t'hagis de preocupar. Bé, amb l'alineació planetària, això s'ha de canviar. Mira el gran esforç que els teus éssers estimats fan per preparar un gran esdeveniment. Has de cooperar, ja que has estat gaudint del fruit dels seus esforços en el passat.
Taure
Avui necessitaràs treballar en un compromís amb altres membres de casa teva. Si teniu una família gran, tindreu algunes diferències d'opinió. ¡No votaran per la teva opinió i decidiran el contrari als teus desitjos! Però intenta adoptar una actitud relaxada. Amb la configuració celestial d'aquest dia, no t'hauries de deixar preocupar per petitons.
Bessons
Avui la configuració celestial vol dir que podràs sentir una mica de cansament si passes el dia a casa. Et sentiràs millor si surts a viatjar una mica. Pots optar per un viatge de cap de setmana amb la parella per apreciar nous paisatges. Vés a algun lloc que et mostri coses noves. Gaudireu de l'estimulació que us produirà.
Cranc
Avui sentiràs inspiració per començar amb una nova causa. Tens un esperit fort i idealista. Detestes escoltar sobre persones que pateixen. Avui decidireu formar part d'un moviment polític important. Potser intentaràs canviar alguna cosa que afecta la teva comunitat. Amb la configuració celestial, tindreu impuls a ajudar en temes familiars o educatius. Desitjaràs millorar la vida per als nens i els pares.
Lleó
Podria ser un moment perfecte per portar nova energia a la teva vida. Desitjaràs exposar-te a persones o entorns que t'inspirin. Voldràs abraçar una millor visió de la realitat. Avui concentra't en l'energia positiva. Amb la influència astral actual, gaudiràs llegint literatura inspiradora o assistint a un servei religiós. Obre el teu cor i pren-te el temps per nodrir-lo!
Verge
El teu cor pot començar a bategar amb més força quan et creues amb algú proper. Lamentablement, la teva forta resposta emocional davant de la seva presència no et permet pensar racionalment sobre la situació. Irònicament, les teves accions poden ser completament oposades al que de debò desitges. Els aspectes són un reflex de la difícil situació en què podries trobar-te avui.
Balança
El dia d?avui portarà moltes oportunitats per socialitzar amb l?alineació astral actual. Tindràs moltes tasques per acabar, intentant enfrontar projectes personals. Però intenta fer-te temps per a allò social. Et farà molt bé relaxar-te i parlar una mica amb amistats. O et sentiràs millor si contactes els teus pares i altres familiars que formen part de la teva tribu.
Escorpí
Avui la influència planetària et farà sentir una mica de cansament. Està bé lliurar-se a un ànim de letargia. Dorm fins tard i si t'és possible descansa més. O pots fer una migdiada a la tarda per recarregar aquestes bateries tan gastades. Si has estat exigint-te massa darrerament, segurament et sentiràs somnolent/a! El tema perfecte per al dia serà la relaxació. I no et sentis culpable del descans!
Sagitari
Avui potser tens ganes de comprar alguna cosa. Potser considereu alguns programes de computació nous. O potser voleu llegir un llibre que acaba de publicar. L'orientació d'aquest dia significa que trobareu molts llocs on gastar els vostres diners. T'hauràs de disciplinar per assegurar-te de no extralimitar-te. No voldràs malbaratar diners que no et pots donar el luxe de perdre.
Capricornio
Avui decidiràs realitzar alguns canvis a casa teva. Tindràs un humor ambiciós i faràs plans per remodelar. O simplement pensaràs a canviar els mobles de lloc. Si vius amb algú, els canvis han de ser de comú acord. Per tant parla amb el teu tal sobre les teves idees i arribin a una entesa. L'alineació planetària t'inspirarà a crear més harmonia a casa teva.
Aquari
Avui decidiràs que alguna cosa necessita millorar-se a casa teva. Tindràs humor per netejar. No descansaràs fins que cada centímetre de la casa estigui net i esterilitzat. O potser només passis una mica l'aspiradora. Sempre et sents millor quan el teu entorn és harmoniós. Avui la influència celestial us incentivarà a prendre el control de les coses que necessiten arranjament.
Peixos
L'alineació d'avui indica que sentireu atracció a passar temps a l'aire lliure. Encara que el temps estigui fred, voldreu respirar una mica d'aire pur. Pren una bonica caminada i desconnecta't de les pressions laborals. O podeu anar en bicicleta per un parc agradable. Et sentiràs bé si et pots connectar amb la Mare Natura i absorbir energia positiva.