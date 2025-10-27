TELEVISIÓ
Oficina tancada
Prime Video cancel·la la versió australiana de ‘The Office’ després d’una sola temporada en antena. La sèrie no ha aconseguit convèncer els espectadors.
Era una de les grans estrenes d’Amazon, però no ha sortit com s’esperava. La recepta de The Office sembla senzilla sobre el paper: caricaturitzar els estereotips més reconeixibles de la vida en una oficina i sotmetre’ls a situacions límit dins d’una empresa en crisi. Però portar aquesta barreja d’absurd i humanitat a la pantalla és molt més complicat del que sembla.
The Office: Australia, la nova versió de Prime Video, acaba de demostrar-ho de la pitjor manera: ha estat cancel·lada després d’una única temporada. Des que Ricky Gervais i Stephen Merchant van crear la sèrie original britànica, només l’adaptació nord-americana —amb Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer i Rainn Wilson al capdavant— va aconseguir transcendir la fórmula fins a convertir-se en un fenomen cultural i un referent de l’humor modern.
Al llarg dels anys, han sorgit desenes d’intents d’imitar aquest èxit, i l’últim ha estat The Office: Australia, estrenada fa un any. La premissa no s’allunyava gaire de l’original: la delegació d’una empresa d’embalatge trontolla després de la pandèmia, amb els empleats treballant des de casa i la directora (Felicity Ward) intentant desesperadament salvar el negoci. La seva idea és obligar tothom a tornar a l’oficina.
El remake, però, no ha convençut. Tot i que la crítica va ser benèvola, el públic ha estat molt més dur, com ho demostren les dades d’audiència. Així, Amazon ha optat per cancel·lar la sèrie després d’una sola temporada.
Una nova versió que s’afegeix a la llarga llista d’adaptacions que han intentat capturar la màgia de l’original i van acabar en l’oblit. Per sort, l’univers de The Office continua viu gràcies a The Paper, l’spin-off desenvolupat per Greg Daniels, que ja prepara la segona temporada.