AGENDA
Més amor en 4 pasos
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MÉS AMOR EN 4 PASSOS’
Amb Guen Lochani, monja budista, @meditarabcn. Hora: 20.15 h Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘EL FUTUR DELS MUSEUS, ELS MUSEUS DEL FUTUR’
La Jornada promourà un debat plural i transversal sobre:
Les transformacions dels museus davant els desafiaments del segle XXI.
L’aparició de nous museus, monuments i centres culturals.
El paper de les col·leccions, els relats i les tecnologies immersives.
El vincle entre museus i monuments oberts al públic.
L’evolució del concepte de museu i els seus límits actuals.
Hora: de 10.30 a 19.30 h. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘PAISATGES EFÍMERS’
A través de l’aquarel·la, Roser Casanovas captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner de 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
‘6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA’
Aquesta edició, sota el lema “Pausa per continuar”, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.