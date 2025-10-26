TELEVISIÓ
Trump contra ‘Reclutas’
El govern dels EUA carrega contra la sèrie per la temàtica LGTBI. El Pentàgon la qualifica d’“escòria woke” i acusa Netflix de promoure una agenda ideològica.
L’Administració Trump ha trobat un nou objectiu cultural en la seva croada contra el que considera la difusió de missatges d’odi. Es tracta de Reclutas (Boots), una sèrie de Netflix que va arribar a la plataforma el passat 9 d’octubre i que narra la història d’un jove homosexual que s’allista als Marines dels Estats Units. El Pentàgon no ha trigat a carregar contra la ficció, definint-la com a “escòria woke”.
“Sota el mandat del president Donald Trump i del secretari [Pete] Hegseth, l’exèrcit nord-americà està recuperant l’esperit guerrer”, comença dient el comunicat que Kingsley Wilson, secretària de premsa del Departament de Defensa dels Estats Units, va enviar en resposta a una pregunta d’Entertainment Weekly sobre la sèrie.
La ficció, estrenada el 9 d’octubre, s’ambienta a la dècada de 1990
“Els nostres estàndards en tots els àmbits són d’elit, uniformes i neutres pel que fa al gènere, perquè el pes d’una motxilla o d’un ésser humà no distingeix si ets home, dona, gai o heterosexual”, continua el text. Segons afirma Wilson, els funcionaris “no comprometrem els nostres estàndards per complaure una agenda ideològica, a diferència de Netflix, el lideratge del qual produeix i alimenta constantment la seva audiència i els infants amb escòria woke”.
Precisament, Hegseth ha estat recentment objecte de crítiques per algunes de les seves accions contra el col·lectiu LGTBI, com ara ordenar que s’esborrés d’un vaixell de la marina el nom del difunt Harvey Milk, activista pels drets dels homosexuals, o l’intent de destituir persones transgènere dels seus llocs a l’exèrcit.
Malgrat la retòrica i les polítiques anti-LGTBI de l’Administració Trump, el comunicat sobre Reclutas resulta inusual. Les declaracions públiques criticant un projecte audiovisual no han estat gaire habituals durant el segon mandat del president, amb l’excepció de les diatribes contra South Park o el programa de Jimmy Kimmel.
Reclutas és una comèdia dramàtica basada en una història real. Ambientada en el dur i imprevisible món dels Marines de la dècada de 1990, quan l’exèrcit nord-americà encara no admetia persones gais, la sèrie segueix les aventures de Cameron Cope (Miles Heizer), un jove recluta que encara no ha sortit de l’armari, i el seu millor amic Ray McAffey (Liam Oh).