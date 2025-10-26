HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'alineació actual dels planetes diu que estaràs més gentil del que és usual amb el teu llenguatge. Els teus éssers estimats estaran baixa pressió, i tu intentaràs evitar els malentesos o arguments. Prova emfatitzar les coses positives en comptes de les negatives. Si necessites que els teus fills facin alguna cosa, no els mandons, tracta'ls com a iguals i incentiva'ls perquè prenguin més responsabilitats en les tasques de la llar.
Taure
Avui certs riscos es mostren especialment atractius. No dubtis a actuar davant d'aquesta temptació. Part del desenvolupament de la teva personalitat per avançar a la vida exigeix que vagis més enllà dels límits normals. Abans de fer el primer pas, però, hauries de consultar amb amics propers i aquells a qui recorres quan es presenta un tema intel·lectual. L'aspecte d'aquest dia us proporciona l'ímpetu per actuar.
Bessons
Avui permet que les teves accions es concentrin en un projecte determinat. Descobriràs que ets més a prop d'acabar-ho del que havies pensat. Al principi la tasca pot semblar enorme només perquè hi has estat pensant tot el temps en què t'has negat a fer el pas següent. Fes servir el poder de l'alineació planetària d'avui per superar els dubtes i avançar cap a la concreció dels teus objectius.
Cranc
En certa manera sembla que de sobte una bestiola sorollosa i molesta ha entrat a l'escena i està voletejant davant teu. La teva primera reacció pot ser intentar espantar-ho i moureu els braços enèrgicament per aturar-lo. Lamentablement només aconseguiràs que es torni més molest encara. La millor tàctica serà ignorar-ho i deixar-ho que segueixi el seu camí per on vulgui. Aquesta és la millor manera de fer servir les situacions difícils que tendeixen a presentar-se com a resultat de l'alineació celestial d'avui.
Lleó
A casa es pot estar gestant un front de lluita encara que potser no t'has adonat. Pots haver tingut tant enfocament a la teva carrera o objectius que has descurat algunes tasques de la casa. Avui ocupa't del lloc on vius, i assegura't que la vaixella estigui neta i acomodada al seu lloc. L'energia astral et demana que no posis tanta emoció a la situació, i que simplement facis el que cal.
Verge
El teu cor pot començar a bategar amb més força quan et creues amb algú proper. Lamentablement, la teva forta resposta emocional davant de la seva presència no et permet pensar racionalment sobre la situació. Irònicament, les teves accions poden ser completament oposades al que de debò desitges. Els aspectes són un reflex de la difícil situació en què podries trobar-te avui.
Balança
L'energia astral et demana que t'esforcis per aprendre alguna cosa nova. Potser sempre has desitjat aprendre alguna manualitat o ofici. Tracta de trobar algú que et pugui ensenyar. Mai no és tard per afegir un nou conjunt d'eines. Obre la ment i escull un llibre que t'ensenyi com reparar l'automòbil. Aprèn a fer més coses pel teu compte per no haver de dependre dels altres.
Escorpí
En aquest moment el teu subconscient tendeix a estar molt actiu, i descobriràs que està causant certes distraccions a la teva vida diària. La teva veu interior pot estar demanant que vagis en una adreça encara que el teu cor estigui dient alguna cosa completament diferent. L'aspecte d'avui us demana que seguiu les coses fins al final en comptes d'abandonar-les per por.
Sagitari
L'agressió d'algú proper potser us farà sentir una mica de depressió en aquest moment. Al principi potser no notis per què aquest canvi en la teva personalitat general té un efecte tan profund en tu. Examina la teva relació amb els altres i pren nota dels punts de tensió que probablement estiguin influint en altres aspectes de la teva vida. L'energia suggereix que examinis això.
Capricornio
Avui és probable que l'ambient s'agiti amb algú. Semblés que s'estan ajuntant coses que poden acabar en una discussió. Al principi tot marxava sobre rails i s'emportaven fantàstic però ara hi ha enutjos que posen a tots molt molestos. Aquesta marxa de la integració causa confusió i enuig. Aneu amb compte amb les baralles que es puguin produir producte de l'energia celestial en joc d'avui.
Aquari
Avui sents la llibertat de prendre alguns riscos quan es tracta d'expressar les teves emocions. La teva necessitat d'una autoexpressió més creativa a la teva vida t'està fent manifestar de maneres inesperades. Enfoca aquest impuls cap a una cosa més positiva. L'energia celestial d'avui et recorda que equilibris aquesta força emocional amb converses racionals amb amics en qui confies i que et poden donar bons consells.
Peixos
En aquest moment podries estar una mica preocupat/da pel futur de les teves finances. Podries desitjar demanar un augment de sou o una promoció a la teva feina actual. Et sentiràs millor si aconsegueixes més control de la teva situació financera. Amb una mica de gosadia i determinació, aviat sentiràs més satisfacció amb el rumb pres. Tindràs més confiança per invertir en accions i bons. L'aspecte en joc et demanarà que avancis.