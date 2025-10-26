AGENDA
46a Fira d'Andorra la Vella
LA PROPOSTA DEL DIA
46a FIRA D’ANDORRA LA VELLA
Els expositors de l’envelat principal, els productors d’Andorra, les associacions i el Mercat artesanal. Hora d’11 a 19 h. Parc Central. Andorra la Vella.
ESPORTS
‘OPEN ANDORRA DE TENNIS TAULA’
L’Open de tennis taula d’Andorra torna el diumenge 26 d’octubre al Complex Esportiu d’Encamp amb una edició molt especial. Enguany comptarà amb la presència de Tokserini, nom artístic de Tomás Cabrera, creador de contingut a Instagram (@tokserini). Hora: 9 h. Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Encamp.
TEATRE
‘DONES DE FLORS I HERBES’
La Pepeta i la Cinta són dues trementinaires que abandonen la Vall de la Vansa per fer un dels seus habituals viatges a peu per tot el país amb l’objectiu de vendre els remeis naturals que han estat preparant durant l’estiu. Hora: 12 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
CURSOS
‘CURS DE REIKI NIVELL II’
Desperta la teva capacitat d’autosanació i millora la teva salut amb visió holística. Curs pràctic. Amb Salvador Zoroa. Horari: de 9.30 h a 13.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
Fotografia, collage, serigrafia, llibres, cartells i vídeo. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.