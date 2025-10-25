CARTELLERA
Springsteen
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c
CINEMES ILLA CARLEMANY
Springsteen 12.15** 16.15** 19.00* 21.30**
Black Phone 2 12.15 15.30 17.45 20.00 22.15
Los domingos 16.00 19.00 21.30
La cena 17.45 20.00 22.00
La casa de muñecas de Gabby 12.00 15.30 17.30
Caza de brujas 16.15
La vida de Chuck 18.15
Una batalla tras otra 20.30
Tipos malos 2 11.45 15.45
Tron: Ares 19.15 21.45
Boris Skossyrev: l’estafador que va ser rei 11.30***
CINEMES GUIU
La cena 20.15
Guardianes de la noche 20.00
Pandington: Aventura a la selva 18.00