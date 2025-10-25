HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El que emanes cap als altres potser no és el fidel reflex del que de debò creus. La potent configuració planetària d'avui suggereix que potser estàs assumint actituds que van en contra de la teva naturalesa simplement perquè et preocupes pels altres. Demostra la fortalesa de la teva voluntat i integritat participant només en les coses que et preocupen de debò.
Taure
Gràcies a l'aspecte en joc, no et sorprenguis si avui sorgeixen serioses lluites de poder a la feina. El més probable és que els efectes d'aquest difícil xoc d'energia afectin altres aspectes de la teva vida, especialment el privat. Aparta't dels que manifesten un enfocament massa exigent i abrasiu. Això seria l'últim que caldria.
Bessons
La configuració planetària d'avui suggereix que potser rebis consells d'amics que et podrien ser útils. Podries descobrir-te travessant transformacions emocionals com a producte de les seves paraules reconfortants. Recorda que si et sents trist, no cal sentir-se així per sempre. Pots sortir de la rutina amb tanta facilitat com entrar-hi. Només cal creure que és veritat.
Cranc
Explora més els teus passatemps amb l'ajuda de l'aspecte actual. Pren el telèfon i comunica't amb altres persones que comparteixen els teus mateixos interessos. Arribaràs molt més lluny quan convides els altres a unir-se als teus plans. No ho facis perquè penses que podrien ajudar-te a la teva feina o carrera, o podrien donar-te avantatge sobre la resta. Fes-ho perquè et fa realment feliç.
Lleó
Tindràs ànsies i sobretot desitjos de treballar amb més persones. Avui es generaran converses amenes, ja sigui amb una altra persona oa la teva pròpia ment. A través d'aquest diàleg és probable que sorgeixin intercanvis importants i descobriràs que hi ha parts de tu que es revelen de maneres completament diferents. L´energia astral d'avui està encoratjant connexions actives dins del teu món.
Verge
Avui és probable que sorgeixin conductes extremes al teu món financer que et preocuparan molt. Podràs sentir amenaces en rebre notícies que abans se t'havien amagat. Tracta de mantenir la calma en totes les situacions perquè els altres no es descarreguin en resposta a la teva reacció desmesurada. L'aspecte en joc d'avui us demana que treballeu amb l'energia del dia en lloc de fer-hi front.
Balança
Si cal, tira avall la porta perquè parin atenció a la teva opinió. L'energia us està suggerint que en aquest moment hi ha una mà pesada interferint en el joc dels esdeveniments. Podria ser la teva o la d'algú més, però has de saber que estàs arriscant molt, de manera que és important fer un esforç conscient perquè no t'hi portin. Assegureu-vos que la vostra mà sigui la més forta.
Escorpí
Aneu amb compte que no us manipulin els qui volen quedar-se amb una porció de la coca. Potser hi ha algú interessat a jugar amb els teus sentiments per suplir les seves pròpies necessitats interiors. No creguis el que et diu pensant que és el teu deure ajudar tothom. Ajuda'ls demostrant-los la teva pròpia fortalesa i com saps cuidar-te tant emocionalment com físicament. L'energia celestial en joc avui està suggerint que els jocs són poc clars.
Sagitari
Avui les teves emocions podrien fluctuar entre un extrem i l'altre. Pren en compte que és una cosa positiva que et servirà molt per exterioritzar els teus desitjos del cor. Com més persones siguin testimonis de la teva passió per les coses, més estaran disposades a confiar en els teus consells i participació en els seus projectes.
Capricornio
Encara que sigui per avui, podràs descobrir que el teu cor experimenta grans transformacions. Potser estaves tractant de resoldre un tema sepultat dins teu. Els esdeveniments sorgits de la poderosa alineació planetària d'avui probablement causaran un gran canvi en les teves emocions pel que fa a una situació. Potser una resolució no és exactament el que cal. Podria ser que només calguin acceptació i comprensió.
Aquari
Aquest seria un moment meravellós per tornar a llegir un llibre que no vas aconseguir comprendre del tot la primera vegada. O potser ho vas gaudir tant que t'agradaria repetir l'experiència. L?aspecte en joc d?avui et recorda que no hi ha regles establertes per fer les coses. Recorda que anem fent les coses a mesura que avancem. No pensis que has de trobar sentit a les teves emocions, ni sentis que les teves cançons han de seguir una rima.
Peixos
Podràs tenir la impressió que si poguessis comprar-te les coses que desitges, tot estaria bé. Els aspectes avui et recorden que no has de confiar tant en els béns materials per assolir un estat mental de satisfacció. L'altre problema és que potser apostes bona part dels teus sentiments a les accions o emocions alienes, per això et resulta difícil sentir-te feliç quan tens els peus sobre la terra.