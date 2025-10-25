TELEVISIÓ
Emily a Roma
La sèrie d’èxit de Netflix torna el 18 de desembre amb la protagonista obrint una nova etapa lluny de París. L’amor i la feina la porten a Itàlia, on tot canviarà.
Netflix acaba de presentar el primer tràiler de la cinquena temporada d’Emily in Paris. Tot i el seu títol, la sèrie protagonitzada per Lily Collins tornarà el 18 de desembre amb una nova tanda d’episodis ambientats... a Roma. De fet, el vídeo promocional juga amb la idea de canviar el nom de la ficció a Emily in Roma, atesa la nova ubicació on es desenvoluparà la història.
El canvi de ciutat s’explica per la relació entre Emily i Marcello (interpretat per Eugenio Franceschini), un italià que esdevé el seu nou interès amorós i que ja va aparèixer a la segona part de la quarta temporada. Així doncs, la cinquena entrega explotarà aquest affaire en un escenari inèdit per a la sèrie, que per primera vegada sortirà de la capital francesa per traslladar-se a Roma i a altres ciutats italianes.
Formada per deu capítols, la nova temporada comptarà amb el retorn de gairebé tot l’elenc principal: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el xef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) i Lucien Laviscount (l’anglès Alfie), entre d’altres.
Ara, Emily està al capdavant de l’Agence Grateau a Roma i haurà d’afrontar nous reptes tant professionals com sentimentals, mentre s’adapta a la vida d’una nova ciutat. Però quan tot sembla anar sobre rodes, una nova idea a l’oficina es complica i acaba afectant-la tant en l’àmbit personal com en el laboral.
A la recerca d’una mica de calma, Emily torna a submergir-se en el seu estil de vida francès, fins que un gran secret posa en perill una de les seves relacions més importants. En afrontar els problemes amb sinceritat i valentia, Emily aconsegueix reforçar vincles, establir connexions més profundes, guanyar claredat i obrir-se a noves oportunitats.