AGENDA
'Dones de flors i herbes'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DONES DE FLORS I HERBES’
La Pepeta i la Cinta són dues trementinaires que abandonen la vall de la Vansa per fer un dels seus habituals viatges a peu per tot el país amb l’objectiu de vendre els remeis naturals. Hora: 20 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
‘VERMUT I ART KIDS’
El teu vermut tranquil, el seu art feliç. tu gaudeixes de l’aperitiu i ells s’endinsen en una classe creativa pensada per explorar, jugar i expressar-se amb art. Amb Nuria Novell de @curiosament. Horari: de 11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘LA SUPRACONSCIÈNCIA EXISTEIX’
Conferència amb el doctor Sans Segarra com a convidat especial i Thubten Wangchen, deixeble del dalai-lama de la Casa del Tibet. Horari de 12 a 14 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
ACTE DE CLOENDA: CONCERT DEL GRUP ELÈCTRIX
Per tancar l’exposició Eulàlia Grau. L’art com a compromís ètic, us proposem una tarda alternativa amb el concert de música en directe de la banda andorrana Elèctrix. Hora: 17 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
ONCA AMB DANIEL CLARET I JAUME GURI
L’ONCA i el concertino convidat, Jaume Guri, presenten un projecte dirigit musicalment, pel violoncel·lista andorrà Daniel Claret, amb un programa centrat en la figura de Haydn amb el Concert en Do Major com a obra destacada. Hora: 18 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.
CONCERT D’ÁLEX ORONA, MARTA ARGEMÍ I CARLA IGLESIAS
Carla Iglesias, Álex Orona i Marta Argemí, tres joves talents de l’escena musical andorrana amb estils i sensibilitats pròpies. Hora: 18 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
LLETRES
CONTACONTES
Contacontes La nena que va aturar el trànsit amb la seva bicicleta. Hora: 17.45 h. Biblioteca. Ordino.