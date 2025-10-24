AGENDA

'Tasta l'aquarel·la - Paisatge de tardor'

LA PROPOSTA DEL DIA

'TASTA L'AQUAREL·LA - PAISATGE DE TARDOR'

Un taller pràctic i proper per endinsar-te en el món de l’aquarel·la, tot pintant un paisatge de tardor a càrrec de Roser Casanovas. Horari: de 17.30 a 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘EL PODER DEL PENSAMENT’

Tècniques de reiki i tècniques de respiració i meditació. Amb Salvador Zoroa (Reiki Institute). Horari: de 10 a 14 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

‘FESTA DE LA POR’

Activitat destinada a infants de 8 a 12 anys. Poden venir disfressats. Hora: 18 h. Biblioteca Pública del Govern. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

'36 LLEIS ESPIRITUALS DE LA VIDA’

Desperta la teva capacitat d’autosanació i millora la teva salut. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

SOLIDARITAT

‘SOPAR BENÈFIC PER LA CASA DEL TIBET DE BARCELONA’

Podran compartir el sopar amb el Dr. Sans Segarra i Thubten Wangchen, deixeble del dalai-lama amb reflexions i anècdotes. Hora: 21.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA

Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

