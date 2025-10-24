HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Ara les oportunitats són al lloc adequat perquè puguis prendre-les. Descobriràs que les connexions espirituals amb algú proper són molt importants per a tu gràcies a l'energia astral en joc. Tens una voluntat poderosa i descobriràs que, sota aquestes circumstàncies, pots fer pràcticament tot allò que desitges. Penses en un pla més elevat que la majoria.
Taure
La teva llar i família jugaran un paper més gran que de costum avui gràcies a l'energia astral en joc. Restauraràs més sensibilitat i simpatia cap als integrants d'aquesta àrea de la teva vida. És possible que una lenta reestructuració estigui passant en aquest moment. Afegeix-li una mica de creativitat i veuràs que els teus esforços no han estat en va.
Bessons
El romanç i l'autoexpressió creativa són extremadament importants per a tu en aquest moment. Si no trobes una sortida per a aquesta energia i desig, embogiràs. Treballa per satisfer aquesta necessitat de manera creativa. El teu apassionament i creativitat són massa preciosos per desaprofitar-les. L'aspecte en joc d'avui us indica que jugueu un rol actiu en aquesta part de la vostra vida.
Cranc
Tot i que pots projectar una personalitat força sòbria i exigent últimament, per sota de tot, ets una persona romàntica - especialment avui sota la configuració planetària imperant. Obre't i accepta l'amor que t'espera quan et sintonitzis al teu costat femení i sensible. Hi ha molta energia poderosa i gratificant que està allà esperant per tu.
Lleó
La comunicació i els forts lligams entre amics són les coses que et donaran satisfacció avui. Fa un enfocament més artístic de la realitat. Recorda que tu crees el món on vius. Fes-te responsable de tu i de les teves accions. Recorda que la felicitat és una decisió que has de prendre diàriament. Treballa dins del marc i després veu més enllà amb lajuda de laspecte en joc davui.
Verge
Aquest és un bon moment per fer alguna feina creativa però amb una mica d'estructuració. Has d'adoptar disciplina a les teves pràctiques. Considera establir un horari setmanal per a tu mateix que sigui com una cita. Reserva aquest moment per a activitats artístiques i fes-lo servir per cultivar la teva creativitat. L´alineació celestial d´avui et demana que pensis més seriosament sobre els teus talents per a les arts i tots els camps creatius.
Balança
La teva feina avui podria requerir l'ajuda dels altres, així que no dubtis a demanar les coses quan les necessitis. La reestructuració de casa teva o situació familiar també pot ser necessària en aquest moment. Busca al teu cor les respostes a preguntes profundes i importants. L'alineació astral d'avui us demana que tingueu més disciplina respecte a certs aspectes de la vostra vida. No dissimulis més. Admet quan no saps la resposta.
Escorpí
La reestructuració de la teva societat amb els altres podria ser el focus del dia. Al principi, pot requerir disciplina de la teva part però t'adonaràs que eventualment és per millor. L'energia celestial en joc d'avui us facilita la transició a la fase següent de la vostra relació. Recorda que és de vital importància que tinguis honestedat i obertura amb els altres en aquest moment de manera que estiguin tots del mateix costat pel que fa a la societat.
Sagitari
Hauràs d'enfocar les teves finances de manera més estructurada si suportaràs el frenesí de despeses que passarà durant les properes dues setmanes. Deixa que la creativitat floreixi en la teva vida quotidiana i redescobriràs una passió més gran per la vida. L'aspecte en joc avui us ajuda a incorporar la disciplina amb l'art. Aquesta és una combinació de forces molt poderosa i inspiradora.
Capricornio
La teva carrera està adquirint un nou rumb i el canvi és positiu. La configuració celestial d'avui està disciplinant la vostra ment i portant-vos sort i prosperitat a la vostra economia amb l'ajuda d'aquesta nova estructura. Aprofita aquesta oportunitat per formular un pla realista per al futur. Treballar cap a fora és una manera efectiva de fer les coses.
Aquari
Quan es tracta de la teva feina i de la teva vida quotidiana, tens un sentit molt més agut del temps i les seves limitacions. Es consent de quant de temps passes durant certes coses i pregunta't si realment val la pena l'esforç que hi poses. L'energia astral en joc d'avui suggereix que has d'incloure més creativitat al teu escenari laboral.
Peixos
Pràcticament tot allò que facis avui tindrà una forta càrrega emocional que no serà fàcil ignorar. Fins i tot la transacció més senzilla en un caixer automàtic et farà adonar-te d'aquell home alt i morot que aconsegueix que, de sobte, el teu cor s'infli d'entusiasme. Deixa que l'energia astral d'avui compleixi el teu dia de passió i trobades sensuals encara que els esperis.